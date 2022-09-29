29 Eyl 2022 - 10:15- Gündem G: 29 Eyl 2022 - 10:16

Kartepe’de tonlarca asfaltın serildiği 13 sokak kışa hazır

Kartepe Belediyesi ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar çerçevesinde 13 sokak kışa hazır hale getirildi.
Kartepe’de tonlarca asfaltın serildiği 13 sokak kışa hazır mask
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Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Balaban, Sarımeşe ve Emekevler mahallelerinde asfalt çalışması başlattı. Bu çerçevede, Balaban’da; Cevizlik Sokağa 661 ton, Çelebi Sokağa 190 ton, Alemdağ Sokağa 175 ton, Arzum Sokağa 175 ton, Elçibey Sokağa 160 ton asfalt serimini tamamlandı. Ekipler Balaban’ın ardından Emekevler Mahallesinde de asfalt serim çalışmalarına devam ediyor. Altyapısı hazır olan Aydınlar, Sevinç, Balözü, Neşe, Güldibi, Handan, Öztemizler ve Yeter sokaklarında üstyapı çalışmaları çerçevesinde 1150 ton asfalt serildi. Ekiplerin Balaban, Sarımeşe ve Emekevler mahallelerinde yürüttüğü çalışmaları inceleyen ve yetkililerden bilgi alan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, " Kartepe’mizin her noktasında çalışmalarımız devam ediyor. hemşehrilerimizin daha modern ve güvenli ulaşımları için ekiplerimizle 7/24 sahadayız. Son çalışmalarımızla 13 sokağımızın daha üst yapısını tamamlayarak, kışa hazır hale getirdik. Bu süreçte bizlere destek ve sabır gösteren tüm hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

# Kartepe

29 Eyl 2022 - 10:15 İHA Kocaeli- Gündem

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