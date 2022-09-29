29 Eyl 2022 - 10:17- Gündem G: 29 Eyl 2022 - 10:19

Demokrat Partili eski yönetici kansere yenildi

Demokrat Parti Körfez İlçe yönetiminde bir dönem sekreterlik görevi yapan Abdulkadir Sarı (77) tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
Demokrat Partili eski yönetici kansere yenildi mask

Alınan bilgilere göre Körfez Fatih Mahallesi’nde ikamet eden ve bir süredir Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji servisinde tedavi gören Abdulkadir Sarı tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak vefat etti. Abdulkadir Sarı, Fatih mahallesi Fatih Camiinde kılınan cenaze namazı sonrasında Kullar’da toprağa verildi.
# eğitim

29 Eyl 2022 - 10:17 - Gündem

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