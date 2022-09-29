Demokrat Partili eski yönetici kansere yenildi

Alınan bilgilere göre Körfez Fatih Mahallesi’nde ikamet eden ve bir süredir Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji servisinde tedavi gören Abdulkadir Sarı tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak vefat etti. Abdulkadir Sarı, Fatih mahallesi Fatih Camiinde kılınan cenaze namazı sonrasında Kullar’da toprağa verildi.