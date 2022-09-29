Nasıl Para Yatırılır? 2022'de Servetinizi Büyütün

Servetinizi sizin için büyütecek şekilde nasıl yatırım yapacağınızı bulmak gerçek bir zorluk olabilir.

Eminim siz de internette çok fazla bilgi olduğunu fark etmişsinizdir. Ne yazık ki, birbiriyle çelişen pek çok görüş de var ve her şey sizin için neyin doğru olduğuna bağlı.

Bilmeniz gereken her şeyi size tek bir yerde sunmak için bu yazıyı bir araya getirdim. Dolayısıyla, finansal hedeflerinize ulaşmak için para yatırmaya başlamak isteyen yeni başlayan biriyseniz, bu yazı tam size göre.

Yeni Başlayanlar için Para Yatırımı

Yatırım yapmaya yeni başladığınızda kendinize sormanız gereken iki önemli soru vardır.

● Ne kadar yardım istiyorsunuz?

● Yatırım yapmak için ne kadar paranız var?

Geçen bölümde daha küçük miktarlarda parayla nasıl yatırım yapılacağından bahsetmiştik - ancak bu, bütçeniz ne olursa olsun sizin için bu miktarın ne olduğunu netleştirmenize yardımcı olacaktır.

Ne Kadar Yardım İstediğinizi Belirleyin

Yatırım yaparken çeşitli şekillerde yardım almayı seçebilirsiniz. Birçok kişi kendi başına nasıl yatırım yapılacağını öğrenmek için zaman ayırmak istemez, bu nedenle paralarını bir mali danışmana veya yatırım fonu yöneticisine emanet ederler.

Bu seçeneklerin her ikisinin de dezavantajı, bu fonları yönetmek için toplam yatırımınızın bir yüzdesine dayalı bir ücret talep edecek olmalarıdır.

Biraz daha düşük bir ücret karşılığında, bir robo-danışman kullanmayı tercih edebilirsiniz. Bir robo-danışman, bir bilgisayar algoritması kullanarak paranızı robotik olarak yönetir. Bu tür bir yönetim, bir mali danışmana ödeme yapmaktan daha ucuz olduğu için popülerlik kazanmıştır, ancak yine de ellerinizi çekmenize izin verir.

Ancak robotik algoritma, yatırımlarınızı Modern Portföy Teorisi'ne (MPT) göre seçer ve bu da yatırımlarınızın uzun vadede büyük getiriler sağlamasına ve hatta piyasayı geçmesine izin vermez.

Son seçenek daha uzun sürebilir ama aynı zamanda en iyi sonuçları verir. Bunları kendi başınıza öğrenebilir ve kendiniz yapabilirsiniz. Benim önerdiğim seçenek budur.

Yeni başlayan yatırımcılar için bir "profesyonele" ulaşmak istemek cazip gelebilir çünkü insanları kendi başlarına yapabileceklerini düşünmekten kasıtlı olarak caydıran birçok yatırım efsanesi vardır.

Ancak sizi teşvik etmek istiyorum: Kendi başınıza yatırım yapmayı kesinlikle öğrenebilirsiniz.

Bu yazıda sizi, robo ya da değil, bir finansal danışmanın yardımı olmadan ilerlemek ve akıllı yatırım kararları almak için sağlam bir temelle hazırlayacağım.

Ne Kadar Yatırım Yapmak İstediğinizi Belirleyin

Bir sonraki adım, ne kadar para yatırmak istediğinizi belirlemektir. Yatırım yapacağınız dolar miktarı size bağlıdır ve herkes için farklıdır.

Yine de ne kadar yatırım yapmanız gerektiği konusunda size iyi bir fikir vermek için, tasarruf ve yatırım, paranızın ne kadarını yatırmanız gerektiği, ne sıklıkta yatırım yapmanız gerektiği ve çok az bir miktarla başlayıp başlayamayacağınız hakkında birkaç yaygın soruyu yanıtladım.

Paramın Ne Kadarına Yapmalıyım Yatırım?

Ne kadar çok veya ne kadar az paranız olduğu önemli değildir, yapabildiğiniz kadar yatırım yapmak her zaman iyi bir fikirdir. Yatırım yapmaya 20'li yaşlarınızda başlarsanız, yılda birkaç bin dolar kadar az bir yatırım yapabilirsiniz ve yine de emekliliğe hazırlanma yolunda ilerlemiş olursunuz. Kulağa çok gibi gelebilir, ancak yıl boyunca ₺3,000, örnek olarak ayda sadece ₺250'dir.

İyi bir uygulama, her maaş çekinin bir kısmını, barınma giderleri ve gıda gibi yaşamak için ihtiyaç duyduğunuz şeyleri çıkardıktan sonra yatırım yapmak için ayırmaktır. Bu alışkanlığı erken edindiğinizde, hem şimdi hem de gelecekte yatırım yapmak için daha fazla paranız olacak ve doğru zamanda yatırım yapmaya hazır olacaksınız.

Ayda Ne Kadar Yatırım Yapmalıyım?

Bazı insanlar hisse senetlerine yatırım yapmanın ve "piyasayı zamanlamanın" en iyi yolunun tutarlı aylık yatırımlar yapmak olduğunu vaaz etse de, bu gerçekten daha uzak olamaz. Bunu yaparsanız, bir şirketin hisse senedi için ödemeniz gerekenden çok daha fazlasını ödersiniz ve bunu çoğu zaman yapmazsınız.

Sabırlı olun.

Borsaya yatırım yapıyorsanız, yatırım yapmak için doğru zaman "herhangi bir zaman" değil, yatırım yapmak istediğiniz şirketlerin onları inanılmaz bir indirimle satın almanızı sağlayacak bir fiyata ulaştığı zamandır. Ve size söyleyeyim, bu her ay gerçekleşmeyecek. Dolayısıyla, nakit paranızı elinizde tutun ve doğru zaman gelene kadar bekleyin.

Ayrıca, aylık gelirinizin küçük bir kısmını türevler gibi yüksek getirili finans araçları için ayırmak da kötü bir fikir değildir. Örneğin, aylık gelirinizin %10 gibi küçük bir kısmını opsiyon ticareti gibi yüksek getirili yatırım stratejileri için ayırmayı düşünebilirsiniz. Portföyünüzü çeşitlendirmeniz birçok finans uzmanı tarafından tavsiye edilmektedir.

Agresif yatırımlar yapmayı seven yatırımcılar, ikili opsiyon ticareti gibi çok daha kısa bir vade süresine sahip daha gelişmiş ticaret stratejileriyle de ilgilenebilir. İkili opsiyon ticaretinin yatırım getirisi genellikle %70 ile %90 arasındadır. Bu, ₺1000'lik bir yatırımın başarılı olması durumunda ortalama ₺1800 getiri sağlayacağı anlamına gelir. İkili opsiyon ticareti yapmayı düşünüyorsanız, bu siteyi ziyaret ederek para kaybetme riskinizi azaltmak için ikili ticaret ipuçları hakkında kesinlikle daha fazla bilgi edinmelisiniz: https://www.binaryoptions.com/tr/

Para Biriktirmek mi Yoksa Yatırım Yapmak mı Daha İyi?

Şimdi, doğru fiyat için sabırlı olmak isterken, bir şeyi açıklığa kavuşturmak istiyorum. Para biriktirmek iyi bir uygulamadır, ancak paranızı uzun vadede bir tasarruf hesabında bırakmak sadece size zarar verir. Enflasyon ve buna ayak uyduramayan vasat faiz oranları sayesinde paranız aslında değer kaybediyor.

Birikimlerinize yatırım yaptığınızda ve bunu akıllıca yaptığınızda, servetinizi zaman içinde önemli ölçüde artırabilirsiniz.

Bu nedenle, her maaş çekinde "tasarruf" yapmak yerine, "yatırım" yapmaya ayırın. Elbette acil durumlar için kolay erişilebilir bir hesapta küçük bir miktar para bulundurmak iyi bir fikirdir.

Acil durum hesabınızda kendinizi rahat hissettiğiniz bir miktar olduğunda, geri kalan her şeyi yatırıma ayırın.