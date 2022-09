Veteran güreşçilerimiz Bulgaristan yolcusu

İLK MİLLİ MAYO HEYECANI

Yaklaşık 3 aydır sıkı bir şekilde çalışan güreşçilerimizde hedef zorlu şampiyonadan madalyalarla dönmek. Genel Koordinatörlüğü Bekirpaşa Belediyesi Eski Başkanı Abdullah Köktürk yapıyor. 30 yıl ara verdiği güreşe geri dönen Ergün Berdan ile birlikte, İzmit CrossFit sahibi Zennun Biçer de ilk kez milli mayoyu giymenin heyecanını yaşayacak.

TEMSİL EDECEKLER

Kocaeli’nin gururu, Başpehlivanlarımızdan Faruk Akkoyun, veteran güreşinde marka haline gelen Nazmi Kahveciler ile yıllarını güreş sporuna adayan Abdülhamit Altun, Ali İmamoğlu, Mustafa Bayram, Rıdvan Eryılmaz ve Mustafa Başdemir de hem Kocaeli’yi hem de ülkemizi Bulgaristan’da temsil edecek.

HAREKET PAZAR GÜNÜ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın ve Kartepe Belediye Başkanı Av. Mustafa Kocaman’ın destekleri ile hazırlıklarını tamamlayan takımımız Büyükakın ve Kocaman’a teşekkür ile minnettarlıklarını sundular. Kafile, pazar akşamı İstanbul Sarıyer’deki milli takım tesislerinden Bulgaristan’a hareket edecek.

BERDAN: HER YAŞTA SPOR YAPMALIYIZ

Gazetemize konu ile ilgili açıklama yapan Sarımeşe Belediyesi Eski Başkanı, sporun ve sporcunun dostu Ergün Berdan şu şekilde konuştu: Mottomuz “Her yaşta, her yerde, her zaman spor” düsturu ile hareket ediyoruz. Sporun yaşı olmaz. Yeter ki isteyin, yeter ki hayata pozitif bakmak isteyin. Spor kesinlikle en doğal ilaçtır. Amacımız da sporun her yaşta yapılabileceğini ispatlamaktır.

YAVAŞER VE ASLAN’I ZİYARET ETTİLER

Allah nasip ederse 4-9 Ekim tarihleri arasında Bulgaristan’ın Plovdiv şehrindeki Dünya Veteranlar Şampiyonası’nda yer alacağız. İnanıyorum ki ülkemizi en iyi şekilde temsil edip madalyalarla şehre döneceğiz. Bu arada Genel Koordinatörümüz Abdullah Köktürk beyefendi ve ekibimiz ile birlikte Kocaeli İl Spor Müdürlüğü’ne yeni atanan, eski milli güreşçi Gökhan Yavaşer’i ve aynı şekilde yeni atanan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Spor Müdürü Alparslan Aslan’ı ziyaret edip hayırlı olsun dedik.

SAĞ OLSUNLAR, VAR OLSUNLAR

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Kartepe Belediye Başkanı Av. Mustafa Kocaman’ın destekleri bizler için çok kıymetli. İki başkanımız da spor adına şehrimize çok önemli hizmetlerde bulunuyor. Sağ olsunlar, var olsunlar. Nasip olursa bu yapıyı daha da güçlendirmek, sadece güreş değil, farklı branşlarda da yaşı ilerlemiş bireylerimizin spor yapmalarına olanak sağlamak amacında olacağız.

KOCAELİ’DEN KATILAN MİLLİ VETERAN SPORCULARIMIZ

Abdullah Köktürk – Genel Koordinatör

Ergün Berdan

Faruk Akkoyun

Nazmi Kahveciler

Abdülhamit Altun

Ali İmamoğlu

Mustafa Bayram

Rıdvan Eryılmaz

Mustafa Başdemir

Zennun Biçer