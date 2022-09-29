Kickboks takımından büyük başarı

Denizli’de 3. etabı gerçekleştirilen iller arası kickboks şampiyonası müsabakalarına 9 sporcu ile katılan Çayırova Belediyesi, 8 altın ve 1 bronz madalya ile turnuvadan ayrıldı. Kickboks takımı, bu başarıyla beraber 2022 yılı içerisinde katıldığı 4 organizasyonda madalya sayısını 29’a yükseltti.
Çayırova Belediyesi kickboks takımı, 9 sporcu ile katıldığı şampiyonada 8 kez ödül töreninde zirvede yer aldı. Çayırova Belediyesi’nin Denizli kafilesinde 9 sporcu ile birlikte kickboks antrenörü Murat Aydın, Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü yöneticisi Muhsin Ateş ve Çayırova Belediyesi Spor İşleri Müdürü Muhammed Nizamoğlu yer alarak sporcuların heyecanına ortak oldu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.