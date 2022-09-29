Başkan Aygün, beraberinde meclis üyeleri Kenan Yalçın, Mustafa Morgül ve Ayhan Aksoy ile birlikte Deniz Mahallesi ve Çenedağ Mahallesi Denizciler Caddesi’nde esnaf ziyaretlerinde bulundu. Sohbet ettiği esnafa projelerini anlatan Başkan Aygün, talep ve önerileri de dinledi, sorunların çözümü için ilgili birimlere talimatlar verdi.
29 Eyl 2022 - 12:10- Gündem Güncelleme: 29 Eyl 2022 - 12:11
Başkan Aygün, esnafa projelerini anlattı
Esnafı ziyaret eden Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, belediyenin projelerini anlattı. Esnafın taleplerini de dinleyen Aygün, sorunların çözümü için ilgili birimlere talimatlar verdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.