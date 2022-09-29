29 Eyl 2022 - 12:10- Gündem G: 29 Eyl 2022 - 12:11

Başkan Aygün, esnafa projelerini anlattı

Esnafı ziyaret eden Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, belediyenin projelerini anlattı. Esnafın taleplerini de dinleyen Aygün, sorunların çözümü için ilgili birimlere talimatlar verdi.
Başkan Aygün, esnafa projelerini anlattı mask
Haber albümü için resme tıklayın

Başkan Aygün, beraberinde meclis üyeleri Kenan Yalçın, Mustafa Morgül ve Ayhan Aksoy ile birlikte Deniz Mahallesi ve Çenedağ Mahallesi Denizciler Caddesi’nde esnaf ziyaretlerinde bulundu. Sohbet ettiği esnafa projelerini anlatan Başkan Aygün, talep ve önerileri de dinledi, sorunların çözümü için ilgili birimlere talimatlar verdi.
# esnaf, Deniz

29 Eyl 2022 - 12:10 İHA Kocaeli- Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.031.625 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Körfez’de hayvan besicilerine destek mask
Körfez’de hayvan besicilerine destek
İZMEK’le tanışan genç kız hayaline kavuştu mask
İZMEK’le tanışan genç kız hayaline kavuştu
KEDFE’den eğitime 360 Bin TL’lik destek! mask
KEDFE’den eğitime 360 Bin TL’lik destek!
2.400 ton mahsul buğday satılacaktır mask
2.400 ton mahsul buğday satılacaktır
Havalimanlarındaki Reklam Alanları Kiraya Verilecek mask
Havalimanlarındaki Reklam Alanları Kiraya Verilecek
Balıkesir Üniversitesi 17 Akademik Personel alacak mask
Balıkesir Üniversitesi 17 Akademik Personel alacak
Anket TOKİ'nin Sosyal Konut Projesi'ne başvuracak mısınız?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL