Başkan Aygün, esnafa projelerini anlattı

Başkan Aygün, beraberinde meclis üyeleri Kenan Yalçın, Mustafa Morgül ve Ayhan Aksoy ile birlikte Deniz Mahallesi ve Çenedağ Mahallesi Denizciler Caddesi’nde esnaf ziyaretlerinde bulundu. Sohbet ettiği esnafa projelerini anlatan Başkan Aygün, talep ve önerileri de dinledi, sorunların çözümü için ilgili birimlere talimatlar verdi.