29 Eyl 2022 - 12:10- Gündem G: 29 Eyl 2022 - 12:11

İşitme engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak destek

Gölcük Belediyesi, ilçede yaşayan işitme engelli bireylere evlerinde kullanacakları ışıklı kapı zilleri hediye etti.
İşitme engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak destek mask
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Gölcük Belediyesi tarafından, ilçede yaşayan işitme engellilere, 100 ışıklı kapı zili dağıtıldı. İşitme engelliler, Gölcük Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi’nde bir araya geldikleri Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’den ışıklı kapı zillerini teslim aldı. Dağıtılan ziller, kapı çalması durumunda ışıklı uyarı vererek işitme engellilerin hayatlarını kolaylaştıracak.

Engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştıracak adımlar atmaya devam edeceklerini söyleyen Ali Yıldırım Sezer, "Daha ilk günden günümüze yol arkadaşım olarak gördüğüm kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyor, Gölcük Engellilerle Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Hasan Bat ve Gölcük İşitme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Hasan Aydın’a destekleri için çok teşekkür ediyorum" dedi.
# Aydın, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer

29 Eyl 2022 - 12:10 İHA Kocaeli- Gündem

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