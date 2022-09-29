İşitme engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak destek

Gölcük Belediyesi tarafından, ilçede yaşayan işitme engellilere, 100 ışıklı kapı zili dağıtıldı. İşitme engelliler, Gölcük Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi’nde bir araya geldikleri Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’den ışıklı kapı zillerini teslim aldı. Dağıtılan ziller, kapı çalması durumunda ışıklı uyarı vererek işitme engellilerin hayatlarını kolaylaştıracak.
Engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştıracak adımlar atmaya devam edeceklerini söyleyen Ali Yıldırım Sezer, "Daha ilk günden günümüze yol arkadaşım olarak gördüğüm kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyor, Gölcük Engellilerle Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Hasan Bat ve Gölcük İşitme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Hasan Aydın’a destekleri için çok teşekkür ediyorum" dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.