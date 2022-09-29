Berber ve kuaförlere bir gün izin uygulaması ertelendi

Ticaret Bakanlığı berber, kuaför ve güzellik salonlarıyla ilgili 1 Ekim tarihinden itibaren uygulanmak üzere, işletmelerin haftanın bir günü kapalı olması konusundaki kararını duyurmuştu. Duyurulan bu karar 81 il genelindeki kuaför, berber ve güzellik merkezlerinde uygulanacaktı. Kocaeli Kuaförler Odası Başkanı Yavuz Doğar, söz konusu kararın 1 Ocak 2023’e kadar uzatıldığını duyurdu.

“KENDİLERİNE GÖRE HAFTA TATİLİNİ BELİRLEYEBİLİR”

Doğar yaptığı açıklamada, “Sayın üyelerimiz bayan kuaförü, güzellik salonlarının 01 Ekim 2022 Tarihinde yürürlüğe girmesi beklenen hafta tatili pazar günleri anılan işyerlerinin kapanması ve mesai saatlerinin düzenlenmesi uygulaması 01 Ocak 2023 tarihine kadar ertelenmiştir. Esnaflarımız kendilerine göre çalışma saatleri ve hafta tatilini belirleyerek çalışmalarına devam edebilir” ifadelerine yer verildi.