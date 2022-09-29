29 Eyl 2022 - 13:40- Gündem G: 29 Eyl 2022 - 13:42

Kocaeli Üniversitesi’nde yüzde 25’lik yemekhane zammına tepki

Kocaeli Üniversitesi'nde yemekhane fiyatlarına yüzde 25 oranında zam yapılmasına karşı Kocaeli Emek gençliği yazılı açıklama yaptı. Açıklamada üniversitelerin ticarethane, öğrencilerin de müşteri olmadığı belirtilirken; sağlıklı ve ücretsiz yemek hakkı için üniversitenin tüm bileşenlerine birleşme çağrısı yapıldı.

Kocaeli Üniversitesi’nde yüzde 25’lik yemekhane zammına tepki mask

Kocaeli Emek gençliği, üniversitedeki yüzde 25’lik yemekhane zammına yaptıkları yazılı açıklamayla tepki gösterdi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Kocaeli Üniversitesi yeni eğitim öğretim yılına da sorunlarla başladı. Ulaşımdan beslenmeye barınmadan ders materyallerine kadar her şeyin zamlandığı şu günler de KOÜ yönetimi de bu artışın faturasını öğrencilere kesiyor. Hiçbir duyuru yapmadan yemekhane ücretlerine yapılan yüzde 25'lik zam bu durumun en somut örneğidir. Ucuz ve sağlıklı gıdaya ulaşmanın gittikçe zorlaştığı bu günlerde, üniversite yönetimi sessiz sedasız yemekhane fiyatlarına zam yaptı, On binlerce öğrenci de bu fiyata daha uygun yemek bulamayacakları için mecbur bırakılmıştır.

ÜNİVERSİTE YÖNETİMİNİ ADIM ATMAYA ÇAĞIRIYORUZ”

Bir kamu kuruluşu olan üniversite, öğrencilerinin sağlıklı ve dengeli beslenme hakkını güvence altına almak zorundadır. Bu ihtiyacı karşılarken kâr amacı gütmemelidir. Fakat yapılan son zamda da görüyoruz ki öğrencilerin yararı gözetilmemekte; ğrenciler müşteri yerine konulmaktadır. Öğrencilerin yaşam şartlarının her geçen gün zorlaştığı, çalışarak okuyan üniversiteli sayısının arttığı bu dönemde üniversite öğrencilerinin, üniversitede ücretsiz beslenme hakkını tesis etmek üniversitenin sorumluluğudur. Bu politikalar karşısında ücretsiz beslenme, barınma ve  eğitim mücadelesinin Kocaeli Üniversitesi öğrencileri olarak ne kadar da kıymetli olduğunu bir kez daha anlıyoruz. En temel insani hak olan beslenmenin, biz öğrencilere eğitim hayatımız boyunca ücretsiz bir şekilde verilmesini talep ediyor,  bu konuda kamu kuruluşu olan Kocaeli Üniversitesi yönetimini adım atmaya çağırıyoruz.

MÜCADELE ETMEYE ÇAĞIRIYORUZ”

Üniversite yönetimi bütçe harcamalarını nereye ve nasıl yaptıklarını açıklamalı, şeffaf olunmalı, yemekhane zammı derhal geri çekilmeli ve beslenme hakkı ücretsiz olarak öğrencilere sunulmalıdır! Üniversiteler, öğrencilerine müşteri gözüyle bakarak kar sağlayacak ticari işletmeler değildir. Tam tersi öğrencilerinin ve bütün bileşenlerinin yararına çalışması gereken kamu kuruluşlarıdır. Sağlıklı ve ücretsiz yemek hakkı için Kocaeli Üniversitesi'nin tüm bileşenlerini birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz.”

# Kocaeli Üniversitesi, eğitim, öğrenci, kamu

29 Eyl 2022 - 13:40 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.031.625 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
KEDFE’den eğitime 360 Bin TL’lik destek! mask
KEDFE’den eğitime 360 Bin TL’lik destek!
2.400 ton mahsul buğday satılacaktır mask
2.400 ton mahsul buğday satılacaktır
Havalimanlarındaki Reklam Alanları Kiraya Verilecek mask
Havalimanlarındaki Reklam Alanları Kiraya Verilecek
Balıkesir Üniversitesi 17 Akademik Personel alacak mask
Balıkesir Üniversitesi 17 Akademik Personel alacak
Edirne'de 7 adet arsa satışa sunuldu mask
Edirne'de 7 adet arsa satışa sunuldu
İZGİM ve KOİDER’den anlamlı buluşma mask
İZGİM ve KOİDER’den anlamlı buluşma
Anket TOKİ'nin Sosyal Konut Projesi'ne başvuracak mısınız?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL