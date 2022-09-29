Kocaeli Üniversitesi’nde yüzde 25’lik yemekhane zammına tepki

Kocaeli Emek gençliği, üniversitedeki yüzde 25’lik yemekhane zammına yaptıkları yazılı açıklamayla tepki gösterdi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Kocaeli Üniversitesi yeni eğitim öğretim yılına da sorunlarla başladı. Ulaşımdan beslenmeye barınmadan ders materyallerine kadar her şeyin zamlandığı şu günler de KOÜ yönetimi de bu artışın faturasını öğrencilere kesiyor. Hiçbir duyuru yapmadan yemekhane ücretlerine yapılan yüzde 25'lik zam bu durumun en somut örneğidir. Ucuz ve sağlıklı gıdaya ulaşmanın gittikçe zorlaştığı bu günlerde, üniversite yönetimi sessiz sedasız yemekhane fiyatlarına zam yaptı, On binlerce öğrenci de bu fiyata daha uygun yemek bulamayacakları için mecbur bırakılmıştır.

“ÜNİVERSİTE YÖNETİMİNİ ADIM ATMAYA ÇAĞIRIYORUZ”

Bir kamu kuruluşu olan üniversite, öğrencilerinin sağlıklı ve dengeli beslenme hakkını güvence altına almak zorundadır. Bu ihtiyacı karşılarken kâr amacı gütmemelidir. Fakat yapılan son zamda da görüyoruz ki öğrencilerin yararı gözetilmemekte; ğrenciler müşteri yerine konulmaktadır. Öğrencilerin yaşam şartlarının her geçen gün zorlaştığı, çalışarak okuyan üniversiteli sayısının arttığı bu dönemde üniversite öğrencilerinin, üniversitede ücretsiz beslenme hakkını tesis etmek üniversitenin sorumluluğudur. Bu politikalar karşısında ücretsiz beslenme, barınma ve eğitim mücadelesinin Kocaeli Üniversitesi öğrencileri olarak ne kadar da kıymetli olduğunu bir kez daha anlıyoruz. En temel insani hak olan beslenmenin, biz öğrencilere eğitim hayatımız boyunca ücretsiz bir şekilde verilmesini talep ediyor, bu konuda kamu kuruluşu olan Kocaeli Üniversitesi yönetimini adım atmaya çağırıyoruz.

“MÜCADELE ETMEYE ÇAĞIRIYORUZ”

Üniversite yönetimi bütçe harcamalarını nereye ve nasıl yaptıklarını açıklamalı, şeffaf olunmalı, yemekhane zammı derhal geri çekilmeli ve beslenme hakkı ücretsiz olarak öğrencilere sunulmalıdır! Üniversiteler, öğrencilerine müşteri gözüyle bakarak kar sağlayacak ticari işletmeler değildir. Tam tersi öğrencilerinin ve bütün bileşenlerinin yararına çalışması gereken kamu kuruluşlarıdır. Sağlıklı ve ücretsiz yemek hakkı için Kocaeli Üniversitesi'nin tüm bileşenlerini birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz.”