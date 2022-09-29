İzmit Cephanelik Mesire Alanı’ndaki dere beyazlar içinde!

İzmit Cephanelik Mesire Alanı’ndaki dereye atılan atık nedeniyle beyazlık oluştuğu iddia edildi. İzmit Kent Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi, ziraat yüksek mühendisi ve zooteknist Hüseyin Yüce, sosyal medya hesabı üzerinden şu ifadelerde bulundu; “İzmit Cephanelik Mesire Alanındaki dere boydan boya beyazlar içinde. Mesire alanı insanların uğrak yeri kuşların yuvalanma ve yaşam alanı bu suyu onlarda kullanıyor.. Bu dünya yalnız bize ait değil .Bu atığı buraya atanları kınıyorum. Lanet olsun bu atığı buraya dökenlere. İzmit Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü harekete geçti. Ya bakanlığın il yetkilileri ne yapacak merak ediyorum.”