İZGİM ve KOİDER’den anlamlı buluşma

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerine devam eden ve başarılı çalışmalara imza atan İzmit Kadın Girişimciler Merkezi (İZGİM) ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor. İZGİM son olarak Kocaeli İş Kadınları ve Yöneticiler Derneği (KOİDER) Başkanı Nilgün kurulu üyesi Yılmaz ve yönetim Evrim Atasoy Ürük’ü ağırladı.
KADININ DAHA GÖRÜNÜR OLMASI ADINA İŞ BİRLİĞİ
Çalışmalar hakkında detaylı bilgi verilen misafirlerle bilgi alışverişi yapılırken kadının sosyal ve ekonomik yaşamda daha aktif rol alması için yeni üretilecek projeler üzerine bir sohbet gerçekleştirildi. KOİDER ile kadının güçlenmesi konusunda yapılabilecek iş birliği hakkında görüşmenin yapıldığı ziyarette kadının daha fazla görünür olması adına çaba gösteren her iki kurum da birlikte proje yürütmeyi planlıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.