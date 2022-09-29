29 Eyl 2022 - 13:50- Gündem G: 29 Eyl 2022 - 13:52

İZGİM ve KOİDER’den anlamlı buluşma

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü prestij projelerinden olan İzmit Kadın Girişimciler Merkezi, Kocaeli İş Kadınları ve Yöneticiler Derneği’ni (KOİDER) ağırladı

İZGİM ve KOİDER’den anlamlı buluşma mask

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerine devam eden ve başarılı çalışmalara imza atan İzmit Kadın Girişimciler Merkezi (İZGİM) ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor. İZGİM son olarak Kocaeli İş Kadınları ve Yöneticiler Derneği (KOİDER) Başkanı Nilgün kurulu üyesi Yılmaz ve yönetim Evrim Atasoy Ürük’ü ağırladı.

KADININ DAHA GÖRÜNÜR OLMASI ADINA İŞ BİRLİĞİ

Çalışmalar hakkında detaylı bilgi verilen misafirlerle bilgi alışverişi yapılırken kadının sosyal ve ekonomik yaşamda daha aktif rol alması için yeni üretilecek projeler üzerine bir sohbet gerçekleştirildi. KOİDER ile kadının güçlenmesi konusunda yapılabilecek iş birliği hakkında görüşmenin yapıldığı ziyarette kadının daha fazla görünür olması adına çaba gösteren her iki kurum da birlikte proje yürütmeyi planlıyor.
# İzmit belediyesi, Kadın

29 Eyl 2022 - 13:50 - Gündem

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