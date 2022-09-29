29 Eyl 2022 - 13:52- Gündem G: 29 Eyl 2022 - 13:54

Edirne'de 7 adet arsa satışa sunuldu

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Edirne'de 7 adet arsa satışa sunuldu

29 Eyl 2022 - 13:52 - Gündem

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