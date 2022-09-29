29 Eyl 2022 - 13:56- Gündem G: 29 Eyl 2022 - 13:59

Havalimanlarındaki Reklam Alanları Kiraya Verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Havalimanlarındaki Reklam Alanları Kiraya Verilecek
Havalimanlarındaki Reklam Alanları Kiraya Verilecek mask

1.Muhtekif Havalimanlarında ana nizamiye girişi ile terminaller arasında kalan yol  boyunca bulunan   elektrik direklerine (arkalı/önlü) olmak üzere 3m2’lik (100 cm x 300 cm) ebatlarında; 
-Antalya Havalimanında 69 adet 

- Muğla Milas Bodrum Havalimanında 2 adet,

- Ankara Esenboğa Havalimanında 17 adet,

- Trabzon Havalimanında 5 adet,

- Gaziantep Havalimanında 115 adet,
olmak üzere toplam 208 adet banner reklam mahallinin KDV dahil 12.000.-TL/Adet/Yıl (OnikibinTürkLirası),

- Ordu Giresun Havalimanında 19 adet,

- Hatay Havalimanında 11 adet banner,

- Diyarbakır Havalimanında 16 adet banner,

olmak üzere toplam 46 adet banner reklam mahallinin KDV dahil 10.000.-TL/Adet/Yıl (OnbinTürkLirası) 
muhammen kira bedelleri üzerinden açık ihale usulü ile Havalimanı Başmüdürlüğü/ Müdürlüklerince ayrı ayrı ihale edilerek 31.12.2022 tarihine kadar kiraya verilecektir.

DETAYLAR İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ...

# elektrik, ihale, Ankara, Muğla, Diyarbakır

29 Eyl 2022 - 13:56 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.031.625 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Körfez’de hayvan besicilerine destek mask
Körfez’de hayvan besicilerine destek
İZMEK’le tanışan genç kız hayaline kavuştu mask
İZMEK’le tanışan genç kız hayaline kavuştu
KEDFE’den eğitime 360 Bin TL’lik destek! mask
KEDFE’den eğitime 360 Bin TL’lik destek!
2.400 ton mahsul buğday satılacaktır mask
2.400 ton mahsul buğday satılacaktır
Havalimanlarındaki Reklam Alanları Kiraya Verilecek mask
Havalimanlarındaki Reklam Alanları Kiraya Verilecek
Balıkesir Üniversitesi 17 Akademik Personel alacak mask
Balıkesir Üniversitesi 17 Akademik Personel alacak
Anket TOKİ'nin Sosyal Konut Projesi'ne başvuracak mısınız?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL