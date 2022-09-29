Havalimanlarındaki Reklam Alanları Kiraya Verilecek

1.Muhtekif Havalimanlarında ana nizamiye girişi ile terminaller arasında kalan yol boyunca bulunan elektrik direklerine (arkalı/önlü) olmak üzere 3m2’lik (100 cm x 300 cm) ebatlarında;
-Antalya Havalimanında 69 adet
- Muğla Milas Bodrum Havalimanında 2 adet,
- Ankara Esenboğa Havalimanında 17 adet,
- Trabzon Havalimanında 5 adet,
- Gaziantep Havalimanında 115 adet,
olmak üzere toplam 208 adet banner reklam mahallinin KDV dahil 12.000.-TL/Adet/Yıl (OnikibinTürkLirası),
- Ordu Giresun Havalimanında 19 adet,
- Hatay Havalimanında 11 adet banner,
- Diyarbakır Havalimanında 16 adet banner,
olmak üzere toplam 46 adet banner reklam mahallinin KDV dahil 10.000.-TL/Adet/Yıl (OnbinTürkLirası)
muhammen kira bedelleri üzerinden açık ihale usulü ile Havalimanı Başmüdürlüğü/ Müdürlüklerince ayrı ayrı ihale edilerek 31.12.2022 tarihine kadar kiraya verilecektir.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.