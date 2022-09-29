Havalimanlarındaki Reklam Alanları Kiraya Verilecek

1.Muhtekif Havalimanlarında ana nizamiye girişi ile terminaller arasında kalan yol boyunca bulunan elektrik direklerine (arkalı/önlü) olmak üzere 3m2’lik (100 cm x 300 cm) ebatlarında;

-Antalya Havalimanında 69 adet

- Muğla Milas Bodrum Havalimanında 2 adet,

- Ankara Esenboğa Havalimanında 17 adet,

- Trabzon Havalimanında 5 adet,

- Gaziantep Havalimanında 115 adet,

olmak üzere toplam 208 adet banner reklam mahallinin KDV dahil 12.000.-TL/Adet/Yıl (OnikibinTürkLirası),

- Ordu Giresun Havalimanında 19 adet,

- Hatay Havalimanında 11 adet banner,

- Diyarbakır Havalimanında 16 adet banner,

olmak üzere toplam 46 adet banner reklam mahallinin KDV dahil 10.000.-TL/Adet/Yıl (OnbinTürkLirası)

muhammen kira bedelleri üzerinden açık ihale usulü ile Havalimanı Başmüdürlüğü/ Müdürlüklerince ayrı ayrı ihale edilerek 31.12.2022 tarihine kadar kiraya verilecektir.

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