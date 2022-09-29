Hürriyet, Gebze’deki vatandaşları acılı günlerinde yalnız bırakmadı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Gebze’de gerçekleştirdiği taziye ziyaretlerinde geçtiğimiz günlerde amcasını kaybeden CHP önceki dönem CHP Kurultay Delegesi Yılmaz Uçak’a, annesi vefat eden CHP Gebze Gençlik Kolları Başkanı Doğa Mert Doğan’ın ailesine, Sakarya’dan yurt kaydı dönüşü gerçekleşen trafik kazasında hayatını kaybeden Aysun Kaplan’ın ailesine, Gebze Ballıkayalar Parkı’nda yaşanan acı olayda hayatını kaybeden Sercan İnan’ın ailesine ve eşini kaybeden Gebze Minibüsçüler Odası Başkanı Hacı Murat Ceyhan’a konuk oldu.
AİLELERİN YANINDA OLDU
Başkan Hürriyet’e ziyaret programında CHP Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan, CHP Gebze Belediyesi Meclis Üyesi Saide Arslan Çalışkan, CHP Gebze İlçe Kadın Kolları Başkanı Yaşa Erdoğan, İzmit Belediyesi Koordinatörlerinden Ozan Aksu ve CHP Gebze İlçe Yöneticileri eşlik etti. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, taziye ziyaretlerinde acılı ailelerin yanında olduğunu belirterek ihtiyaç olması durumunda elinden geleni yapacağını ifade etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.