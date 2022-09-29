Hürriyet, Gebze’deki vatandaşları acılı günlerinde yalnız bırakmadı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Gebze’de gerçekleştirdiği taziye ziyaretlerinde geçtiğimiz günlerde amcasını kaybeden CHP önceki dönem CHP Kurultay Delegesi Yılmaz Uçak’a, annesi vefat eden CHP Gebze Gençlik Kolları Başkanı Doğa Mert Doğan’ın ailesine, Sakarya’dan yurt kaydı dönüşü gerçekleşen trafik kazasında hayatını kaybeden Aysun Kaplan’ın ailesine, Gebze Ballıkayalar Parkı’nda yaşanan acı olayda hayatını kaybeden Sercan İnan’ın ailesine ve eşini kaybeden Gebze Minibüsçüler Odası Başkanı Hacı Murat Ceyhan’a konuk oldu.



AİLELERİN YANINDA OLDU

Başkan Hürriyet’e ziyaret programında CHP Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan, CHP Gebze Belediyesi Meclis Üyesi Saide Arslan Çalışkan, CHP Gebze İlçe Kadın Kolları Başkanı Yaşa Erdoğan, İzmit Belediyesi Koordinatörlerinden Ozan Aksu ve CHP Gebze İlçe Yöneticileri eşlik etti. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, taziye ziyaretlerinde acılı ailelerin yanında olduğunu belirterek ihtiyaç olması durumunda elinden geleni yapacağını ifade etti.