KEDFE’den eğitime 360 Bin TL’lik destek!

Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonu’nda düzenlenen Eğitim Yöneticileri ile Tanışma programına;Kocaeli Valisi Sayın Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sayın Yaşar Çakmak, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Sadettin Hülagü, İl Emniyet Müdürü Sayın Veysel Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Yavuz Selim Kapancı,

İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Ömer Akmanşen, İl Mili Eğitim Müdür Yardımcısı Sayın Murat Şendoğan, Körfez Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Ali Mesut Kavak, Cumhuriyet Savcısı Sayın Ömer Polat, Körfez İlçe Jandarma Komutanı J. Üstğm. Hüseyin Erasrlan, Körfez İlçe Emniyet Müdürü Sayın Abdullah Tırpan, Darıca Belediye Başkan Yardımcısı Ayhan Naci Yılmaz, Körfez Belediye Başkan Yardımcısı Sayın İbrahim Çırpan, 12 İlçe Milli Eğitim Müdürü ve il ve ilçe milli eğitim şube müdürleri, İş insanları, KEDFE geçmiş dönem başkanı Muhammet Şık, Federasyon Yönetimi, Dernek başkanları, eğitim kurumlarının yöneticileri ve çok sayıda davetli katıldı.

VALİ YAVUZ: ERZURUM ÖNEMLİ BİR KİLOMETRE TAŞI

KEDFE Başkanı Tekin Dursun, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak’ın konuşmalarının ardından herkesi saygı ve sevgi ile selamlayarak sözlerine başlayan Vali Seddar Yavuz yaptığı konuşmada, Erzurumluların Kocaeli’de olmalarından büyük mutluluk duyduğunu belirterek, “Hepinizin bildiği gibi aslında Anadolu’da başlayan diriliş ve kıyamımızın en değerli şehirlerinden bir tanesi hiç şüphesiz Erzurum’dur. Türk kültür ve tarihini bilenler Erzurum’un Anadolu’ya yerleşmemizin, Anadolu’da kökleşmemizin en önemli şehirlerinden bir tanesi olduğunu bilirler. O yüzden Erzurumlu olmak aynı zamanda tarihimize sahip çıkmak demektir. Birlik ve beraberliğimizin inşasının en önemli şehirlerinden bir tanesi demektir. Nitekim 19 Mayıs 1919’da başlayan sefere bakarsanız yine Erzurum’un önemli bir kilometre taşı olduğunu görürsünüz. Amasya’nın, Sivas’ın ve Erzurum’un tesadüfen seçilmediğini genç kuşaklara bir kez daha anlatmamız gerekir. Biz hep bu konuları konuşur, anlatırız ama neden niçin sorularını çok sormayız. Neden Amasya, neden Sivas, neden Erzurum? Neden başka bir taraf değil de oralar. Dolayısıyla oraya baktığınızda bile başka bir anlam ifade eder. O açıdan da sizleri dünden bugüne bu ülkenin birliğine ve beraberliğine kardeşliğine, hür ve bağımsız yaşamasına olan katkınız her türlü takdir ve değerin üzerindedir. Bu yüzden sizleri çok seviyoruz. Sizlerin Kocaeli’de olmanızdan çok mutluyuz. Çünkü bir şehrin kültürünün devam etmesi, dokusunun bozulmaması, sosyal ve beşeri hayatına katkı sunması bakımından sizlerin Kocaeli’de olması ayrı bir değer bu şehir için. Çünkü göçler aynı zamanda bir şehrin dokusunu değiştirir. Aynı zamanda sahip olduğu değerleri başka bir noktaya taşır. Bazen bu taşıma olumlu olur, bazen de olumsuz olur. Nitekim yoğun göç alan şehirlere baktığımızda bunun ne anlama geldiğini aşağı yukarı görmemiz mümkün olur. O açıdan sizlerin burada olmasını da bu şehrin Valisi olarak çok önemsiyorum. Diğer taraftan çok sayıda yetişmiş insan gücü olan bir şehir Erzurum. Bugün özellikle bizim mesleğimizde, ticarette, sanayide, eğitimde, kültürde son derece yetişmiş insanları mevcut.”

VALİ YAVUZ’DAN DURSUN’A TEŞEKKÜR

“Kapımız, gönlümüz hepinize açık. Eğitim için bırakın yardım etmeyi bir tuğla bile alıp gelseniz sizi alnınızdan öperim. O yüzden kıymetli Federasyon Başkanımızı, katkı sunan tüm hayırseverlerimizi böylesine alicenap ve güzel bir faaliyetten ötürü bizi bir araya getirdiği için tebrik ediyorum. Allah hayırlarınızı kabul etsin. Hepinize saygılar sunuyorum. Kıymetli Federasyon Başkanımıza teşekkür ediyorum. Hayırlara vesile olsun ”dedi.

12 İLÇEDEN 20 OKULA 60 BİN TL

Federasyon yönetim kurulu üyeleri ile Erzurumlu iş insanlarının katkılarıyla Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonunca oluşturulan 360 Bin TL’lik bütçenin 300 Bin TL’si burs olarak üniversite öğrencilerine verilecek olup, kalan 60 Bin TL’nin bağış olarak verilmesi için 12 ilçeden belirlenen 60 okul arasından 20 okulun tespit edilmesi için çekilişe geçildi.