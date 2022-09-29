T Plaka için 2 milyon teklif edildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UKOME toplantısında Gebze, Darıca ve Çayırova ilçeleri için 70 adet T Plaka ihalesi gerçekleştirildi. Kongre Merkezinde gerçekleştirilen ihaleye 72 kişi katıldı. İhale sonucunda Çayırova’da 17, Darıca’da 23 ve Gebze’de 23 T plaka sahiplerini buldu.

MUHAMMEN BEDEL 1 MİLYON 40 BİN TL

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UKOME toplantısı Kocaeli Kongre Merkezinde gerçekleştirildi. Genel Sekreter Balamir Gündoğdu başkanlığında yapılan toplantıda 3 gündem maddesi görüşüldü. Gebze, Darıca ve Çayırova ilçeleri için 70 adet T Plaka ihalesi düzenlendi. Yeni T Plakaların her biri için muhammen bedel 1 milyon 40 bin TL olarak belirlendi.

70 T PLAKA İHALEYE ÇIKTI

UKOME kararıyla Gebze ve Darıca ilçelerinden 25, Çayırova ilçesinde 20 olmak üzere 70 T Plaka ihaleyle satışa çıktı. 70 T Plaka için ihaleye 72 kişi katıldı. Komisyon üyeleri Çayırova dosyalarının açılmasıyla ihaleye başladı.

T Plaka ihalesine katılıp dosyaları kabul edilenler şöyle;

Çayırova

Cansu Köksal; 2 milyon 251 Bin TL

Zehra Emir; 2 Milyon 250 Bin TL

Muhammed İkbal Kalkan; 2 Milyon 100 Bin TL

Oğuzhan Tosun; 2 Milyon 22 Bin 100 TL

Mustafa Taşkıran; 1 milyon 800 Bin TL

Kadriye Arabacı; 1 Milyon 737 Bin TL

Civan Özberk; 1 Milyon 700 Bin TL

Sefacan Ağüzüm; 1 Milyon 500 Bin TL

Ferhat Karabulut; 1 milyon 453 Bin TL

Sabri Karabıyık; 1 Milyon 408 Bin 900 TL

Abdullah Çalış; 1 Milyon 407 Bin 900 TL

Murat Genç; 1 Milyon 390 Bin TL

Mustafa Bayram; 1 Milyon 390 Bin TL

Turgay Turan; 1 Milyon 255 Bin TL

Lütfü Tuğrul Turan; 1 Milyon 253 Bin TL

Hatice Tekgül; 1 Milyon 200 Bin TL

Yusuf Emre Tekgül; 1 Milyon 50 Bin TL

TOPLAM : 27 Milyon 167 Bin 900 TL

Darıca;

Muhammet Güzelbaba; 2 Milyon 785 Bin 580 TL

Müslüm Güngören; 2 Milyon 500 Bin TL

Cahit Özkan; 2 Milyon 213 Bin TL

Şule Turan; 2 Milyon 156 Bin TL

Alpaslan Tokgöz; 2 Milyon 151 Bin TL

Sacit Genç; 2 Milyon 151 Bin TL

Mehmet Tekgül; 2 Milyon 050 Bin TL

Gençağa Çakır; 2 Milyon 010 Bin TL

Murat Üçerler; 1 Milyon 905 Bin 750 TL

Tuğba Dal; 1 Milyon 903 Bin TL

Elif Ceylan; 1 Milyon 840 Bin TL

Ahmet Taner; 1 Milyon 711 Bin 999 TL

Hatice Ceylan; 1 Milyon 700 Bin TL

Murat Sefa Özdemir; 1 Milyon 658 Bin TL

Emrah Uzunbay; 1 Milyon 579 Bin 900 TL

Eray Bayındır; 1 Milyon 561 Bin TL

Ercan Durğun; 1 Milyon 500 Bin TL

Selda Taşdelen Akçay; 1 Milyon 450 Bin TL

Murat Hüseyin Oğuz; 1 Milyon 400 Bin TL

Kazım Narman; 1 Milyon 301 Bin 777 TL

Engin Kılıç; 1 Milyon 211 Bin TL

Kemal Durak; 1 Milyon 156 Bin 556 TL

Müjgan Yılmaz; 1 Milyon 100 Bin TL

TOPLAM: 40 Milyon 995 Bin 562 TL 56 Kuruş

Gebze;

Ali Ceylan; 2 Milyon 156 Bin TL

Yavuz Ekinci; 2 Milyon 100 Bin TL

Furkan Duran; 2 Milyon 050 Bin TL

Kadir Aksu; 2 Milyon 25 Bin TL

Metin Akagündüz; 1 Milyon 915 Bin 500 TL

Halil Yıldız; 1 Milyon 902 Bin TL

Şefik Özdemir; 1 Milyon 870 bin 500 TL

Burak Altıntaş; 1 Milyon 810 Bin TL

Yahya Arslan; 1 Milyon 801 Bin 875 TL

Şevket Karadeniz; 1 Milyon 751 Bin 500 TL

Mehmet Baş; 1 Milyon 733 Bin TL

İsmail Özdemir; 1 Milyon 716 Bin 500 TL

Yaşar Çul; 1 Milyon 705 Bin 555 TL

İsmail Bilici; 1 Milyon 705 Bin TL

İsmail Ceylan; 1 Milyon 700 Bin TL

Muhammet Mert Ekinci; 1 Milyon 650 Bin TL

Ahmet Deniz; 1 Milyon 476 Bin TL

Hüseyin Aksu; 1 Milyon 461 Bin TL

Seda Ekşin; 1 Milyon 453 Bin 100 TL

Kürşat Remzi Cebeci; 1 Milyon 405 Bin TL

Ersin Kart; 1 Milyon 402 Bin 200 TL

Zuhal Özkan; 1 Milyon 365 Bin 599 TL

Sabriye Okkan; 1 Milyon 187 Bin TL