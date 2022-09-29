T Plaka için 2 milyon teklif edildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UKOME toplantısında Gebze, Darıca ve Çayırova ilçeleri için 70 adet T Plaka ihalesi gerçekleştirildi. Kongre Merkezinde gerçekleştirilen ihaleye 72 kişi katıldı. İhale sonucunda Çayırova’da 17, Darıca’da 23 ve Gebze’de 23 T plaka sahiplerini buldu.
MUHAMMEN BEDEL 1 MİLYON 40 BİN TL
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UKOME toplantısı Kocaeli Kongre Merkezinde gerçekleştirildi. Genel Sekreter Balamir Gündoğdu başkanlığında yapılan toplantıda 3 gündem maddesi görüşüldü. Gebze, Darıca ve Çayırova ilçeleri için 70 adet T Plaka ihalesi düzenlendi. Yeni T Plakaların her biri için muhammen bedel 1 milyon 40 bin TL olarak belirlendi.
70 T PLAKA İHALEYE ÇIKTI
UKOME kararıyla Gebze ve Darıca ilçelerinden 25, Çayırova ilçesinde 20 olmak üzere 70 T Plaka ihaleyle satışa çıktı. 70 T Plaka için ihaleye 72 kişi katıldı. Komisyon üyeleri Çayırova dosyalarının açılmasıyla ihaleye başladı.
T Plaka ihalesine katılıp dosyaları kabul edilenler şöyle;
Çayırova
Cansu Köksal; 2 milyon 251 Bin TL
Zehra Emir; 2 Milyon 250 Bin TL
Muhammed İkbal Kalkan; 2 Milyon 100 Bin TL
Oğuzhan Tosun; 2 Milyon 22 Bin 100 TL
Mustafa Taşkıran; 1 milyon 800 Bin TL
Kadriye Arabacı; 1 Milyon 737 Bin TL
Civan Özberk; 1 Milyon 700 Bin TL
Sefacan Ağüzüm; 1 Milyon 500 Bin TL
Ferhat Karabulut; 1 milyon 453 Bin TL
Sabri Karabıyık; 1 Milyon 408 Bin 900 TL
Abdullah Çalış; 1 Milyon 407 Bin 900 TL
Murat Genç; 1 Milyon 390 Bin TL
Mustafa Bayram; 1 Milyon 390 Bin TL
Turgay Turan; 1 Milyon 255 Bin TL
Lütfü Tuğrul Turan; 1 Milyon 253 Bin TL
Hatice Tekgül; 1 Milyon 200 Bin TL
Yusuf Emre Tekgül; 1 Milyon 50 Bin TL
TOPLAM : 27 Milyon 167 Bin 900 TL
Darıca;
Muhammet Güzelbaba; 2 Milyon 785 Bin 580 TL
Müslüm Güngören; 2 Milyon 500 Bin TL
Cahit Özkan; 2 Milyon 213 Bin TL
Şule Turan; 2 Milyon 156 Bin TL
Alpaslan Tokgöz; 2 Milyon 151 Bin TL
Sacit Genç; 2 Milyon 151 Bin TL
Mehmet Tekgül; 2 Milyon 050 Bin TL
Gençağa Çakır; 2 Milyon 010 Bin TL
Murat Üçerler; 1 Milyon 905 Bin 750 TL
Tuğba Dal; 1 Milyon 903 Bin TL
Elif Ceylan; 1 Milyon 840 Bin TL
Ahmet Taner; 1 Milyon 711 Bin 999 TL
Hatice Ceylan; 1 Milyon 700 Bin TL
Murat Sefa Özdemir; 1 Milyon 658 Bin TL
Emrah Uzunbay; 1 Milyon 579 Bin 900 TL
Eray Bayındır; 1 Milyon 561 Bin TL
Ercan Durğun; 1 Milyon 500 Bin TL
Selda Taşdelen Akçay; 1 Milyon 450 Bin TL
Murat Hüseyin Oğuz; 1 Milyon 400 Bin TL
Kazım Narman; 1 Milyon 301 Bin 777 TL
Engin Kılıç; 1 Milyon 211 Bin TL
Kemal Durak; 1 Milyon 156 Bin 556 TL
Müjgan Yılmaz; 1 Milyon 100 Bin TL
TOPLAM: 40 Milyon 995 Bin 562 TL 56 Kuruş
Gebze;
Ali Ceylan; 2 Milyon 156 Bin TL
Yavuz Ekinci; 2 Milyon 100 Bin TL
Furkan Duran; 2 Milyon 050 Bin TL
Kadir Aksu; 2 Milyon 25 Bin TL
Metin Akagündüz; 1 Milyon 915 Bin 500 TL
Halil Yıldız; 1 Milyon 902 Bin TL
Şefik Özdemir; 1 Milyon 870 bin 500 TL
Burak Altıntaş; 1 Milyon 810 Bin TL
Yahya Arslan; 1 Milyon 801 Bin 875 TL
Şevket Karadeniz; 1 Milyon 751 Bin 500 TL
Mehmet Baş; 1 Milyon 733 Bin TL
İsmail Özdemir; 1 Milyon 716 Bin 500 TL
Yaşar Çul; 1 Milyon 705 Bin 555 TL
İsmail Bilici; 1 Milyon 705 Bin TL
İsmail Ceylan; 1 Milyon 700 Bin TL
Muhammet Mert Ekinci; 1 Milyon 650 Bin TL
Ahmet Deniz; 1 Milyon 476 Bin TL
Hüseyin Aksu; 1 Milyon 461 Bin TL
Seda Ekşin; 1 Milyon 453 Bin 100 TL
Kürşat Remzi Cebeci; 1 Milyon 405 Bin TL
Ersin Kart; 1 Milyon 402 Bin 200 TL
Zuhal Özkan; 1 Milyon 365 Bin 599 TL
Sabriye Okkan; 1 Milyon 187 Bin TL
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.