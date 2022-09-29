Zorlu Holding'in KAP'a yaptığı açıklamaya göre, Zorlu Enerji'nin yüzde 12,34'ü 38 milyon dolara Kuveyt Varlık Fonu iştiraki Wren House Infrastructure LP'ye devredilecek. Zorlu, Kuveyt Varlık Fonu ile Hollanda’daki iştiraki ZES'in satışı için de anlaştı. Zorlu Holding, Zorlu Enerji’nin azınlık payının Kuveyt Varlık Fonu iştirakine satışında anlaşmaya varıldığını duyurdu. Buna göre, Zorlu Enerji’nin yüzde 12,34’ü 38 milyon dolara Kuveyt Varlık Fonu iştiraki Wren House Infrastructure LP’ye devredilecek.
29 Eyl 2022 - 15:33- Ekonomi Güncelleme: 29 Eyl 2022 - 15:34
Kuveyt Varlık Fonu Türk şirkete ortak oldu
Zorlu Holding'in KAP'a yaptığı açıklamaya göre, Zorlu Enerji'nin yüzde 12,34'ü 38 milyon dolara Kuveyt Varlık Fonu iştiraki Wren House Infrastructure...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.