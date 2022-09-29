Kuveyt Varlık Fonu Türk şirkete ortak oldu

Zorlu Holding'in KAP'a yaptığı açıklamaya göre, Zorlu Enerji'nin yüzde 12,34'ü 38 milyon dolara Kuveyt Varlık Fonu iştiraki Wren House Infrastructure LP'ye devredilecek. Zorlu, Kuveyt Varlık Fonu ile Hollanda’daki iştiraki ZES'in satışı için de anlaştı. Zorlu Holding, Zorlu Enerji’nin azınlık payının Kuveyt Varlık Fonu iştirakine satışında anlaşmaya varıldığını duyurdu. Buna göre, Zorlu Enerji’nin yüzde 12,34’ü 38 milyon dolara Kuveyt Varlık Fonu iştiraki Wren House Infrastructure LP’ye devredilecek.