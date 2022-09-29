Amatör Telsizciler Yuvacık’ta buluştu      

Kocaeli’nde bulunan Amatör Telsizciler, önceki gün Yuvacık’ta yemekte bir araya eldi. Telsizcilerden Ayhan Özata yaptığı açıklamada, “Kocaeli’nin birçok yerinde ikamet eden telsizci arkadaşımızla zaman zaman bir araya geliyor, hem sohbet ediyor hem de tanışma ve kaynaşma faaliyetlerinde bulunuyoruz. Telsizle haberleşen birçok arkadaşımız, bu tür organizasyonlar sayesinde yüz yüze sohbet etme imkanı buluyorlar” dedi.

AFETE HAZIRLIK

Bu buluşmayı geleneksel hale getirdiklerini söyleyen Özata, “Bu buluşmamızı Yuvacık Barajı mevkiinde bulunan telsizci bir arkadaşımızın evinin bahçesinde toplanarak mangal eşliğinde sohbet ederek, herhangi bir afet durumunda hazırlık konusunda analiz yaptık. Bu buluşmalar, yeni arkadaşlıkların doğmasına ve bilgi paylaşımlarına vesile oluyor” dedi.

YEMEĞE KATILANLAR



Yemeğe; Ayhan Özata (TA2OAN), Selim Genç (TA2BGN), Melih Altınterlik (TA2HZL), Atilla Vural (TA2CBD), Levent Erkoç, Musa Ölmez (TA2DAY), Kadem Serindere (TB2CUM), Ömer Külünk (TB2TJJ), Kerim Işık (TA2FKM) katıldı. Yemek sonrası telsizciler, günün anısına fotoğraf çektirdiler.