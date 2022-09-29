Amatör Telsizciler Yuvacık’ta buluştu      

Kocaeli’nde bulunan Amatör Telsizciler, önceki gün Yuvacık’ta yemekte bir araya eldi. Telsizcilerden Ayhan Özata yaptığı açıklamada, “Kocaeli’nin birçok yerinde ikamet eden telsizci arkadaşımızla zaman zaman bir araya geliyor, hem sohbet ediyor hem de tanışma ve kaynaşma faaliyetlerinde bulunuyoruz. Telsizle haberleşen birçok arkadaşımız, bu tür organizasyonlar sayesinde yüz yüze sohbet etme imkanı buluyorlar” dedi.
AFETE HAZIRLIK
Bu buluşmayı geleneksel hale getirdiklerini söyleyen Özata, “Bu buluşmamızı Yuvacık Barajı mevkiinde bulunan telsizci bir arkadaşımızın evinin bahçesinde toplanarak mangal eşliğinde sohbet ederek, herhangi bir afet durumunda hazırlık konusunda analiz yaptık. Bu buluşmalar, yeni arkadaşlıkların doğmasına ve bilgi paylaşımlarına vesile oluyor” dedi.
YEMEĞE KATILANLAR
Yemeğe; Ayhan Özata (TA2OAN), Selim Genç (TA2BGN), Melih Altınterlik (TA2HZL), Atilla Vural (TA2CBD), Levent Erkoç, Musa Ölmez (TA2DAY), Kadem Serindere (TB2CUM), Ömer Külünk (TB2TJJ), Kerim Işık (TA2FKM) katıldı. Yemek sonrası telsizciler, günün anısına fotoğraf çektirdiler.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.