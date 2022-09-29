29 Eyl 2022 - 15:34- Gündem G: 29 Eyl 2022 - 15:40

Amatör Telsizciler Yuvacık’ta buluştu      

İlimizde bulunan Amatör Telsizciler, Yuvacık’ta bir araya gelerek, herhangi bir afet durumunda hazırlık konusunda analiz yaptılar    

Amatör Telsizciler Yuvacık’ta buluştu       mask
Haber albümü için resme tıklayın

Kocaeli’nde bulunan Amatör Telsizciler, önceki gün Yuvacık’ta yemekte bir araya eldi. Telsizcilerden Ayhan Özata yaptığı açıklamada, “Kocaeli’nin birçok yerinde ikamet eden telsizci arkadaşımızla zaman zaman bir araya geliyor, hem sohbet ediyor hem de tanışma ve kaynaşma faaliyetlerinde bulunuyoruz. Telsizle haberleşen birçok arkadaşımız, bu tür organizasyonlar sayesinde yüz yüze sohbet etme imkanı buluyorlar” dedi.

AFETE HAZIRLIK

 

Bu buluşmayı geleneksel hale getirdiklerini söyleyen Özata, “Bu buluşmamızı Yuvacık Barajı mevkiinde bulunan telsizci bir arkadaşımızın evinin bahçesinde toplanarak mangal eşliğinde sohbet ederek, herhangi bir afet durumunda hazırlık konusunda analiz yaptık. Bu buluşmalar, yeni arkadaşlıkların doğmasına ve bilgi paylaşımlarına vesile oluyor” dedi.

YEMEĞE KATILANLAR


Yemeğe; Ayhan Özata (TA2OAN), Selim Genç (TA2BGN), Melih Altınterlik (TA2HZL), Atilla Vural (TA2CBD), Levent Erkoç, Musa Ölmez (TA2DAY), Kadem Serindere (TB2CUM), Ömer Külünk (TB2TJJ), Kerim Işık (TA2FKM) katıldı. Yemek sonrası telsizciler, günün anısına fotoğraf çektirdiler. 
# genç, Amatör

29 Eyl 2022 - 15:34 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.031.625 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Şehit ailesini gururlandıran ziyaret mask
Şehit ailesini gururlandıran ziyaret
Hürriyet, Kanbak ailesinin acısını paylaştı  mask
Hürriyet, Kanbak ailesinin acısını paylaştı 
Minik öğrencilerden itfaiyeye ziyaret   mask
Minik öğrencilerden itfaiyeye ziyaret  
Sanatla dolu bir güne hazır mısınız?   mask
Sanatla dolu bir güne hazır mısınız?  
Amatör Telsizciler Yuvacık’ta buluştu       mask
Amatör Telsizciler Yuvacık’ta buluştu      
Aygün’den esnaf turu   mask
Aygün’den esnaf turu  
Anket TOKİ'nin Sosyal Konut Projesi'ne başvuracak mısınız?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL