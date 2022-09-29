Sanatla dolu bir güne hazır mısınız?  

Kocaeli Fotoğraf Sanatı Derneği (KASK), 2022-2023 etkinlik sezonunu, “Gerçek-lik” adlı üye sergisi ile açıyor. Dernek Başkanı Duygu Nazire Kaşıkçı, tüm fotoğrafseverlerin ve sanat dostlarının, sergi açılışını onurlandırmalarından ve fotoğraf sanatına desteklerini görmekten mutluluk duyacaklarını ifade etti.
SERGİ YARIN AÇILACAK
Sergide Cahit Nart, Cengiz Han Günesen, Egemen Hakkı Sönmez, Erhan Kırca, Esra Aslan, Özlem Kaya, Rıza İbrahim Kurulay, Seraceddin Ayyıldız, Şenay Arda ve Ümran Özdemir’in çalışmaları yer alacak. Yoğun ilgi görmesinin beklendiği serginin açılış kokteyli yarın saat 18.30’da, Cumhuriyet Parkı Sanat Galerisi’nde gerçekleşecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.