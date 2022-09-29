Sanatla dolu bir güne hazır mısınız?  

Kocaeli Fotoğraf Sanatı Derneği (KASK), 2022-2023 etkinlik sezonunu, “Gerçek-lik” adlı üye sergisi ile açıyor. Dernek Başkanı Duygu Nazire Kaşıkçı, tüm fotoğrafseverlerin ve sanat dostlarının, sergi açılışını onurlandırmalarından ve fotoğraf sanatına desteklerini görmekten mutluluk duyacaklarını ifade etti.

SERGİ YARIN AÇILACAK

Sergide Cahit Nart, Cengiz Han Günesen, Egemen Hakkı Sönmez, Erhan Kırca, Esra Aslan, Özlem Kaya, Rıza İbrahim Kurulay, Seraceddin Ayyıldız, Şenay Arda ve Ümran Özdemir’in çalışmaları yer alacak. Yoğun ilgi görmesinin beklendiği serginin açılış kokteyli yarın saat 18.30’da, Cumhuriyet Parkı Sanat Galerisi’nde gerçekleşecek.