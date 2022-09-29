Minik öğrencilerden itfaiyeye ziyaret  

25 Eylül-1 Ekim İtfaiyecilik Haftası nedeniyle minik öğrenciler Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye teşkilatını ziyaret etti. Öğrenciler, ziyarette itfaiyecilik hakkında bilgi sahibi oldu.

İTFAİYECİLİK HAFTASI

1714 yılında kurulan Türk İtfaiyesi 308’inci yaşını kutluyor. 25 Eylül-1 Ekim tarihleri ise ülkemizde “İtfaiye Haftası” olarak kutlanıyor. Ülkemizin en önemli ve köklü kurumlarından olan İtfaiye teşkilatlarının arasında çalışmalarıyla göz dolduran Kocaeli İtfaiyesi, İtfaiyecilik Haftası kapsamında minik öğrencileri misafir etti.

İTFAİYECİLİĞİ ÖĞRENDİLER

İtfaiyecilik Haftası kapsamında Gölcük Özel Özgür Uçurtma Anaokulu ve Necdet Alp İlkokulu öğrencileri itfaiye istasyonlarını ziyaret etti. Minik öğrenciler itfaiyecilik mesleği hakkında bilgi sahibi oldu. Öğrencilere başta yangın ve benzeri afetlerde kullanılan araç ve gereçlerle ilgili olarak bilgiler verildi. Öğrenciler, itfaiye araç gereçlerine yoğun ilgi gösterdi.