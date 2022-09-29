Kocaeli İYİ Parti İl yöneticisi Kaan Dilmen’in dayısı, Kocaeli Sanayi Odası eski Başkanı Yılmaz Kanbak’ın ağabeyi İzmitliler Derneği’nin kurucusu Emekli Piyade Albay Ali Kanbak önceki gün vefat etti. Ali Kanbak’ın cenazesi bugün Fevziye Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’te Fevziye Camii’ne giderek, Kanbak ailesine sabır ve başsağlığı dileklerinde bulunup acılarına ortak oldu.
29 Eyl 2022 - 15:47- Gündem Güncelleme: 29 Eyl 2022 - 15:48
Hürriyet, Kanbak ailesinin acısını paylaştı
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmitliler Derneği’nin kurucusu Emekli Piyade Albay Ali Kanbak’ın cenazesine katılarak ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.