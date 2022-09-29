Hürriyet, Kanbak ailesinin acısını paylaştı 

Kocaeli İYİ Parti İl yöneticisi Kaan Dilmen’in dayısı, Kocaeli Sanayi Odası eski Başkanı Yılmaz Kanbak’ın ağabeyi İzmitliler Derneği’nin kurucusu Emekli Piyade Albay Ali Kanbak önceki gün vefat etti. Ali Kanbak’ın cenazesi bugün Fevziye Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’te Fevziye Camii’ne giderek, Kanbak ailesine sabır ve başsağlığı dileklerinde bulunup acılarına ortak oldu.