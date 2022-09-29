29 Eyl 2022 - 15:47- Gündem G: 29 Eyl 2022 - 15:48

Hürriyet, Kanbak ailesinin acısını paylaştı 

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmitliler Derneği’nin kurucusu Emekli Piyade Albay Ali Kanbak’ın cenazesine katılarak ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi 

Hürriyet, Kanbak ailesinin acısını paylaştı  mask

Kocaeli İYİ Parti İl yöneticisi Kaan Dilmen’in dayısı, Kocaeli Sanayi Odası eski Başkanı Yılmaz Kanbak’ın ağabeyi İzmitliler Derneği’nin kurucusu Emekli Piyade Albay Ali Kanbak önceki gün vefat etti. Ali Kanbak’ın cenazesi bugün Fevziye Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’te Fevziye Camii’ne giderek, Kanbak ailesine sabır ve başsağlığı dileklerinde bulunup acılarına ortak oldu.
# İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İyi Parti

29 Eyl 2022 - 15:47 - Gündem

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