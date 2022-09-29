Kocaeli memleketim, Kocaelispor takımım

Kocaeli’nin gururu, Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonaları, Olimpiyatların anlatıcısı ve yorumcusu TRT’nin usta ismi Erdoğan Arıkan, 37 yıllık yakın arkadaşı Spor Müdürümüz Hakan Yağcıoğlu’nu ve gazetemizi ziyaret etti, hasret giderdi

“ KOCAELİSPOR BENİM ÖZELİMDİR…”

Kocaelili olan ve Kocaelispor aşkını her platformda dile getiren usta yorumcu, spiker, Dünya Kupalarının, Avrupa Şampiyonalarının milli takımımızın ve olimpiyatların 40 yıllık anlatıcısı Erdoğan Arıkan, 37 yıllık arkadaşı spor müdürümüz Hakan Yağcıoğlu ve yıllar önce tam sayfa röportajını yayınlayan gazetemizi ziyaret etti, hasret giderdi. Arıkan Kocaelispor sevgisini bir kez daha dile getirirken “Tabii ki tarafsızız. Spor basınıyız. Ama Kocaelispor benim çocukluk sevdam. Ben de Döşemespor’da futbol oynarken, Kocaelispor hayranıydım. Şimdiki duruma tabii ki üzülüyorum. Ama biliyorum ki, bir gün Süper Lig’de yer alacağız” dedi.

25 YILLIK EMANETİ TESLİM ALDI…

Yoğun yayın trafiği ve yurt dışı görevleri nedeniyle bırakın Kocaeli’ni Türkiye’de bile zar zor vakit geçirebilen Arıkan, boş vaktinde soluğu İzmit’te ve basının yaşadığı Gölcük’te alıyor. Kavaklılı olan Arıkan, bu arada Amerika Dünya Kupasında çektirdiği 1994 tarihli fotoğraflarının tek orijinali elinde olan hakan Yağcıoğlu’ndan emanetleri sağ salim almanın mutluluğunu da yaşadı. Hakan Yağcıoğlu ile yaptığı 25 yıl önceki röportajını da isteyen Arıkan, Yağcıoğlu’ndan bu konuda söz aldı. Arıkan, Katar’dan da maç anlatmayla hazırlanıyor.