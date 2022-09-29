Dünya yine İzmit’i konuştu

Spor Kenti Kocaeli’nde birçok spor dalında ulusal ve uluslararası düzeyde organizasyona ev sahipliği yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu kez Uluslararası Karate 1 Seri A Şampiyonası’nı düzenledi. Kocaelililere sporu sevdirmenin yanı sıra Türkiye şampiyonaları, dünya ve uluslararası spor organizasyonları denildiğinde akla gelen Büyükşehir, gençlik ve sportif etkinlikleriyle büyük bir çalışma performansı sergileyerek faaliyetlerine tüm hızıyla devam ediyor. İzmit Yahya Kaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda düzenlenen Uluslararası Karate 1 Seri A Şampiyonası’nda madalyalar sahiplerini buldu.

ŞAMPİYONAYA YOĞUN KATILIM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl 100’ün üzerinde düzenlediği ulusal ve uluslararası spor organizasyonlardan bir yenisi olan Uluslararası Karate 1 Seri A Şampiyonası’na dünyanın birçok yerinden sporcu katıldı. İzmit Yahya Kaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda düzenlenen şampiyonada 70 ülkeden 952 sporcu hazır bulundu. Ülkemizden ise 53’ü milli olmak üzere 136 sporcu müsabakaya çıktı.

“KOCAELİ ‘SPORUN BAŞKENTİ’ UNVANINI HAK EDİYOR”

Şampiyonayla ilgili açıklamalarda bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli’nin “Sporun Başkenti” unvanını hak ettiğini vurguladı. Başkan Büyükakın, “Dünyanın 70 ülkesinden 952 sporcunun gelmesi muhteşem bir başarı. Sporun geleceği için de çok önemli organizasyonlar bunlar. Toplamda 6 tane uluslararası organizasyon yaptık. Toplam organizasyonlarımızın sayısı ise 109’a ulaştı. Neredeyse 3 günde 1 organizasyon yapılıyor. Sporun geleceği için de çok önemli organizasyonlar bunlar. İnşallah her geçen gün daha da artacak. Zaten karatede Kocaeli çok ciddi şampiyonlar yetiştirmiş bir şehir. Dereceye giren sporcuları tebrik ederim” dedi.

DERECEYE GİRENLER:

Kadınlar ferdi kata

1-LoSum Man (Çin)

2- Georgia A.Xenou (Yunanistan)

3-Mahsa Afsaneh (İran)

3-Kurumi Kato (Japonya)

Erkek ferdi kata

1-Karım Ghaly(Mısır)

2-Mohamed Zeyad Mohamed (Mısır)

3-Hung HoWaiHoward (Çin)

3-Mostafa Elghobashy(Mısır)

Kadın Kumite-50 kilo

1-FidanTeymurova (Azerbaycan)

2-Ema Sgardelli (Hırvatistan)

3-Selva Nur Akkurt (Türkiye)

3-Sevil Bas (Türkiye)

Erkekler Kumite-60 kilo

1-Burak Özdemir (Türkiye)

2-Ali Meskini (İran)

3-Rayan Meziane (Fransa)

3-Zyad Aly (Mısır)

Kadın Kumite-55 kilo

1-Louiza Abouriche (Cezayir)

2-Gizem Bugur (Almanya)

3-Damla Ocak (Türkiye)

3-Madina Sadogova (Azerbaycan)

Erkek Kumite-67 kilo

1-Moamen Mohamed (Mısır)

2-Damir Kamal (Kazkistan)

3-Morteza Nemati (İran)

3-Nuran Rzazade (Azerbaycan)

Kadın Kumite-61 kilo

1-Lea Avazeri (Fransa)

2-Reem Khamis (Almanya)

3-Noursin Aly (Mısır)

3-Basmala Hassan (Mısır)

Erkek Kumite-75 kilo

1-Ljubisa Maric (Sırbistan)

2-Ömer Faruk Yürür (Türkiye)

3-Djordje Salapura (Sırbistan)

3-Mitchel Joseph D.(Avustralya)

Kadın Kumite -68 Kilo

1-Ola Elmadany (Mısır)

2-Sadea Becirovic (Hırvatistan)

3-Mia GretaZorko (Hırvatistan)

3-Thalya Sombe (Fransa)

Erkek Kumite -84 kilo

1-Mahdi Khodabakhshi (İran)

2-Hasan Arslan (Türkiye)

3-Mohammedreza Gilan (İran)

3-Valerii Sonnykh (Ukrayna)

Kadın Kumite 68+ kilo

1-Catzin GuadalupeQuintal (Meksika)

2-Hira Nur Kasatura (Türkiye)

3-Dina Mostafa (Mısır)

3-Stefani Kresic (Bosna Hersek)

Erkek Kumite 84+ kilo

1-Mahmoud Nemati (İran)

2-Ömer Faruk Arslan (Türkiye)

3-Moussa Belhamel (Cezayir)

3-Oussama Baha Eddi (Cezayir)

KADIN TAKIM KATA

1-Mısır

2-İran

3-Türkiye

3-Mısır

ERKEK TAKIM KATA

1-Türkiye

2-Kuveyt