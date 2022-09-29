Curling camiasından Yeni İl Müdürü Gökhan Yavaşer’e ziyaret: Saha sorunumuz had safhada

Curling İl Temsilcisi Yusuf Altınay, Yarımca Curling Kulüp Başkanı Abdurrahman Işmuratlar, Bythynia Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Dizmen ve Kıvılcım Spor Kulübü Başkanı Seyfi Kıvılcım ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer’i makamında ziyaret etti. Altınay ve ekibi Yavaşer’e hayırlı olsun dileklerini ileterek çiçek takdim etti

SAHA SORUNU KONUŞULDU

Oldukça sıcak ve samimi ortamda geçen görüşmede Curling İl Temsilcisi Yusuf Altınay, “Curling İl Temsilciliği olarak Spor il Müdürümüz sayın Gökhan Yavaşer beyi makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. Kendisine ilimizdeki Curling potansiyelini ve problemlerimizi aktardık. Bizi ilgiyle dinlediler ve saha konusunda kalıcı bir çözüm üretmeye çalışacağını bildirdiler. Kendilerine bizleri kabul ettiği ve dinlediği için teşekkür ederim” dedi. Altınay, 29 Ekim’de ilimizde Anadolu Curling Kupası’nın düzenleneceğini ifade etti.