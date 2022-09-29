Curling camiasından Yeni İl Müdürü Gökhan Yavaşer’e ziyaret: Saha sorunumuz had safhada

Curling İl Temsilcisi Yusuf Altınay, Yarımca Curling Kulüp Başkanı Abdurrahman Işmuratlar, Bythynia Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Dizmen ve Kıvılcım Spor Kulübü Başkanı Seyfi Kıvılcım ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer’i makamında ziyaret etti. Altınay ve ekibi Yavaşer’e hayırlı olsun dileklerini ileterek çiçek takdim etti
SAHA SORUNU KONUŞULDU
Oldukça sıcak ve samimi ortamda geçen görüşmede Curling İl Temsilcisi Yusuf Altınay, “Curling İl Temsilciliği olarak Spor il Müdürümüz sayın Gökhan Yavaşer beyi makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. Kendisine ilimizdeki Curling potansiyelini ve problemlerimizi aktardık. Bizi ilgiyle dinlediler ve saha konusunda kalıcı bir çözüm üretmeye çalışacağını bildirdiler. Kendilerine bizleri kabul ettiği ve dinlediği için teşekkür ederim” dedi. Altınay, 29 Ekim’de ilimizde Anadolu Curling Kupası’nın düzenleneceğini ifade etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.