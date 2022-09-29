Darıca Stadı’nın zemini fena değil

2.Lig temsilcimiz Kocaelispor, yarın Balıkesirspor’u konuk edecek. Yeşil siyahlılar Darıca Stadı’nda saat 15.30’da başlayacak olan mücadele öncesi zemin endişesi yaşıyordu. Ancak son gönderilen görsellere göre zeminin fena olmadığı görüldü. Zeminden öte gerçek olan şu ki, zemin Kocaelispor’un hiçbir zaman bahanesi olmamalı

BALIKESİR 3 MAÇTIR GOL ATAMIYOR

Kocaelispor’un transfer yasağı bulunan ve geçtiğimiz sezondan önemli oyuncularını kaybeden rakibi karşısında maçı kazanmaktan başka çaresi bulunmuyor. Balıkesirspor 6 maç sonunda 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 de yenilgi aldı. Son 3 maçını kaybeden kırmızı beyazlılar bu 3 maçta da, uzatmalar hariç toplam 347 dakikadır fileleri havalandıramıyor.

BALIKESİRSPOR’UN BU SEZONKİ MAÇLARI:

İskenderunspor – Balıkesirspor: 1-0

Balıkesirspor – Diyarbekirspor: 4-2

Karacabey Belediye – Balıkesirspor: 1-1

Balıkesirspor – Etimesgut Belediye: 0-3

Kastamonuspor – Balıkesirspor: 1-0

Balıkesirspor – Ankara Demirspor: 0-2