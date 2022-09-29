29 Eyl 2022 - 16:30- Spor G: 29 Eyl 2022 - 16:31

Darıca Stadı’nın zemini fena değil
Darıca Stadı’nın zemini fena değil mask

2.Lig temsilcimiz Kocaelispor, yarın Balıkesirspor’u konuk edecek. Yeşil siyahlılar Darıca Stadı’nda saat 15.30’da başlayacak olan mücadele öncesi zemin endişesi yaşıyordu. Ancak son gönderilen görsellere göre zeminin fena olmadığı görüldü. Zeminden öte gerçek olan şu ki, zemin Kocaelispor’un hiçbir zaman bahanesi olmamalı

BALIKESİR 3 MAÇTIR GOL ATAMIYOR

Kocaelispor’un transfer yasağı bulunan ve geçtiğimiz sezondan önemli oyuncularını kaybeden rakibi karşısında maçı kazanmaktan başka çaresi bulunmuyor. Balıkesirspor 6 maç sonunda 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 de yenilgi aldı. Son 3 maçını kaybeden kırmızı beyazlılar bu 3 maçta da, uzatmalar hariç toplam 347 dakikadır fileleri havalandıramıyor.

BALIKESİRSPOR’UN BU SEZONKİ MAÇLARI:

İskenderunspor – Balıkesirspor: 1-0

Balıkesirspor – Diyarbekirspor: 4-2

Karacabey Belediye – Balıkesirspor: 1-1

Balıkesirspor – Etimesgut Belediye: 0-3

Kastamonuspor – Balıkesirspor: 1-0

Balıkesirspor – Ankara Demirspor: 0-2

# Ankara, Kocaelispor

29 Eyl 2022 - 16:30 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.031.625 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Darıca Stadı’nın zemini fena değil mask
Darıca Stadı’nın zemini fena değil
Curling camiasından Yeni İl Müdürü Gökhan Yavaşer’e ziyaret: Saha sorunumuz had safhada mask
Curling camiasından Yeni İl Müdürü Gökhan Yavaşer’e ziyaret: Saha sorunumuz had safhada
Dünya yine İzmit’i konuştu mask
Dünya yine İzmit’i konuştu
Kickboks takımından büyük başarı mask
Kickboks takımından büyük başarı
Veteran güreşçilerimiz Bulgaristan yolcusu mask
Veteran güreşçilerimiz Bulgaristan yolcusu
Çimlere fısıldayan adam mask
Çimlere fısıldayan adam
Anket TOKİ'nin Sosyal Konut Projesi'ne başvuracak mısınız?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL