Darıca Stadı’nın zemini fena değil

2.Lig temsilcimiz Kocaelispor, yarın Balıkesirspor’u konuk edecek. Yeşil siyahlılar Darıca Stadı’nda saat 15.30’da başlayacak olan mücadele öncesi zemin endişesi yaşıyordu. Ancak son gönderilen görsellere göre zeminin fena olmadığı görüldü. Zeminden öte gerçek olan şu ki, zemin Kocaelispor’un hiçbir zaman bahanesi olmamalı
BALIKESİR 3 MAÇTIR GOL ATAMIYOR
Kocaelispor’un transfer yasağı bulunan ve geçtiğimiz sezondan önemli oyuncularını kaybeden rakibi karşısında maçı kazanmaktan başka çaresi bulunmuyor. Balıkesirspor 6 maç sonunda 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 de yenilgi aldı. Son 3 maçını kaybeden kırmızı beyazlılar bu 3 maçta da, uzatmalar hariç toplam 347 dakikadır fileleri havalandıramıyor.
BALIKESİRSPOR’UN BU SEZONKİ MAÇLARI:
İskenderunspor – Balıkesirspor: 1-0
Balıkesirspor – Diyarbekirspor: 4-2
Karacabey Belediye – Balıkesirspor: 1-1
Balıkesirspor – Etimesgut Belediye: 0-3
Kastamonuspor – Balıkesirspor: 1-0
Balıkesirspor – Ankara Demirspor: 0-2
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.