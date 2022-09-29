29 Eyl 2022 - 16:30- Spor G: 29 Eyl 2022 - 16:31

Yapay zekâyla atanan hakemler açıklandı: Beşiktaş-Fener derbisi Volkan Bayarslan’ın
Yapay zekâyla atanan hakemler açıklandı: Beşiktaş-Fener derbisi Volkan Bayarslan’ın mask

Yapay Zekâyla Geliştirilmiş Dijital Atama yöntemiyle Spor Toto Süper Lig'in 8. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler belirlendi. Haftanın karşılaşmalarını yönetecek hakemler ve program şöyle…

1 EKİM CUMARTESİ:

14.30 Kasımpaşa A.Ş. - Gaziantep FK: ZORBAY KÜÇÜK

17.00 Yukatel Kayseri – Trabzon: ÜMİT ÖZTÜRK

17.00 Ankaragücü – Başakşehir: ARDA KARDEŞLER

20.00 Adana D.- Galatasaray HALİL UMUT MELER

 

2 EKİM PAZAR:

14.30 DG Sivas - Atakaş Hatay: ERKAN ÖZDAMAR

14.30 Cor.Alanya - Bitexen Giresun: TUGAY KAAN N.

17.00 Arabam Konya – Ümraniye M. KÜRŞAD FİLİZ

20.00 Beşiktaş- Fenerbahçe: VOLKAN BAYARSLAN

 

3 EKİM PAZARTESİ:

20.00 V.Fatih K.Gümrük – İstanbul: ALİ ŞANSALAN

N Haftayı bay geçen takım: Fraport TAV Antalyaspor
# takım, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Konya

29 Eyl 2022 - 16:30 - Spor

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