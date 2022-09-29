Yapay zekâyla atanan hakemler açıklandı: Beşiktaş-Fener derbisi Volkan Bayarslan’ın

Yapay Zekâyla Geliştirilmiş Dijital Atama yöntemiyle Spor Toto Süper Lig'in 8. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler belirlendi. Haftanın karşılaşmalarını yönetecek hakemler ve program şöyle…
1 EKİM CUMARTESİ:
14.30 Kasımpaşa A.Ş. - Gaziantep FK: ZORBAY KÜÇÜK
17.00 Yukatel Kayseri – Trabzon: ÜMİT ÖZTÜRK
17.00 Ankaragücü – Başakşehir: ARDA KARDEŞLER
20.00 Adana D.- Galatasaray HALİL UMUT MELER
2 EKİM PAZAR:
14.30 DG Sivas - Atakaş Hatay: ERKAN ÖZDAMAR
14.30 Cor.Alanya - Bitexen Giresun: TUGAY KAAN N.
17.00 Arabam Konya – Ümraniye M. KÜRŞAD FİLİZ
20.00 Beşiktaş- Fenerbahçe: VOLKAN BAYARSLAN
3 EKİM PAZARTESİ:
20.00 V.Fatih K.Gümrük – İstanbul: ALİ ŞANSALAN
N Haftayı bay geçen takım: Fraport TAV Antalyaspor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.