29 Eyl 2022 - 16:31- Gündem G: 29 Eyl 2022 - 16:40

Vatandaşın evi iki gündür kanalizasyon suyu ile dolu!

İzmit Tavşantepe Mahallesi'nde ikamet eden Gamze Ötüm, belediyenin yaptığı çalışmalar nedeniyle evine dolan kanalizasyon suyundan şikayetçi.

Vatandaşın evi iki gündür kanalizasyon suyu ile dolu! mask
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İzmit Tavşantepe Mahallesi Tavşantepe Caddesi'nde ikamet eden Gamze Ötüm, belediyenin yapmış olduğu yol çalışması nedeniyle evine kanalizasyon suyunun dolduğunu ifade ederek, "Yaklaşık 3 gündür evim kanalizasyon suyu ile dolu. Muhtarla görüşüyorum kendisi bana yardımcı olmuyor, 'sen de önlemini al' deyip başından gönderiyor. Belediye yetkilileri sesimizi duymuyor. Ben ve çocuklarım perişan halde, lütfen yetkililer sesimizi duysun ve bize yardımcı olsun. Sürekli bu durumu yaşıyoruz, evimizde yaşayamaz olduk " dedi. 

29 Eyl 2022 - 16:31 - Gündem

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