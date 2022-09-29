Yarımca sahil yoluna 2 bin ton asfalt

Körfez Belediyesi, altyapı düzenlemeleri yapılan Yarımca Sahil yolunda asfalt serim işlemi gerçekleştirdi. Alparslan Türkeş Spor Kompleksi ve Yarımca Nazende’ye yakın noktada yapılan yol çalışması sonrasında Yarımca Sahili’ndeki yolda bozulmalar meydana gelmişti. Körfez Belediyesi bozulan yollara hızlı bir şekilde müdahale ederek, Yarımca Sahil yolunda 2 bin ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi.