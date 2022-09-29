29 Eyl 2022 - 17:01- Gündem G: 29 Eyl 2022 - 17:02

Çocuk Ödül Market’in 7’nci şubesi Akmeşe’de açılıyor

İzmit Belediyesi ve İzmit Kent Konseyi tarafından çocukları geri dönüşüme teşvik etmek amacıyla yürütülen Çocuk Ödül Market Projesinin 7’nci şubesi Akmeşe’de açılıyor.

İzmit Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile İzmit Kent Konseyi tarafından çocukları geri dönüşüme teşvik etmek amacıyla hayata geçirilen Çocuk Ödül Market şubelerine bir yenisi daha ekleniyor. Daha önce Hacı Hızır Mahallesi, Şirintepe Mahallesi, Çukurbağ Mahallesi, Gündoğdu Mahallesi, Yenişehir Mahallesi ve Alikahya Fatih Mahallelerinde açılışları yapılan projenin yeni şubesinin açılışı yarın saat 11.00’de Akmeşe’de gerçekleşecek.

45 ton atık toplandı

Proje başlangıcından bugüne kadar geçen yaklaşık 1,5 yıllık sürede Çocuk Ödül Marketlerinden 45 ton atık toplanarak geri dönüşüme kazandırıldı. Toplanan bu atıklar sayesinde 600 ağaç kurtarılırken, yüzlerce litre petrol ve su tasarrufu sağlandı. Toplanan atıklar karşılığında atık getiren çocuklara yüzlerce kırtasiye malzemesi ve kuru gıda hediye edildi.
# İzmit belediyesi, İzmit Kent Konseyi

29 Eyl 2022 - 17:01 İHA Kocaeli- Gündem

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