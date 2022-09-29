Çocuk Ödül Market’in 7’nci şubesi Akmeşe’de açılıyor

İzmit Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile İzmit Kent Konseyi tarafından çocukları geri dönüşüme teşvik etmek amacıyla hayata geçirilen Çocuk Ödül Market şubelerine bir yenisi daha ekleniyor. Daha önce Hacı Hızır Mahallesi, Şirintepe Mahallesi, Çukurbağ Mahallesi, Gündoğdu Mahallesi, Yenişehir Mahallesi ve Alikahya Fatih Mahallelerinde açılışları yapılan projenin yeni şubesinin açılışı yarın saat 11.00’de Akmeşe’de gerçekleşecek.
45 ton atık toplandı
Proje başlangıcından bugüne kadar geçen yaklaşık 1,5 yıllık sürede Çocuk Ödül Marketlerinden 45 ton atık toplanarak geri dönüşüme kazandırıldı. Toplanan bu atıklar sayesinde 600 ağaç kurtarılırken, yüzlerce litre petrol ve su tasarrufu sağlandı. Toplanan atıklar karşılığında atık getiren çocuklara yüzlerce kırtasiye malzemesi ve kuru gıda hediye edildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.