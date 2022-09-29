29 Eyl 2022 - 19:46- Spor G: 29 Eyl 2022 - 19:47

Kupada yokuz! Derince de elendi! “0-1”

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında Belediye Derincespor aynı grupta yer aldığı Amasyaspor FK ile karşılaştı. Normal süresi 0-0 sona eren maçın 112. dakikasında yediği golle maçı 1-0 kaybeden Belediye Derincespor, Kocaelispor gibi kupaya erkenden veda etti.

Kupada yokuz! Derince de elendi! “0-1” mask
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VASAT BİR OYUN VARDI

Derince Stadı’ndaki maçın ilk yarısında orta alan mücadelesi vardı. 32’de Ümit Can topa röveşata ile vurmak isterken Emir Can’a kafasına tekmesi geldi. Hakem Tayfun Sarı pozisyona sarı kart gördü. 41’de Amasya gole yaklaştı. Bedirhan’ın şutunda kaleci İlker gole izin vermedi, dönen topu Amasyalı futbolcular topu müsait durumda ağlara gönderemedi. 1 dakika sonra Derince’de Furkan Gedik ceza sahası içinde düşürüldü, hakem Tayfun Sarı pozisyona devam kararı verdi ve ilk yarı 0-0 sona erdi.

UZATMADA GELEN GOL

Mücadelenin ikinci yarısında iki takım da pozisyon üretemedi ve maç uzatmalara gitti. 112. dakikada sol kanatta kullanılan serbest vuruşta yapılan kafa vuruşunda kaleci İlker topu kurtardı. Boşta kalan topu Mustafa ağlara gönderdi. Kalan sürede Derince’nin beraberlik çabaları gol getirmedi ve sarı lacivertliler kupaya 2. turda veda etti. Maçın sonunda saha içinde gerilim anlar yaşandı ve olaylar yaklaşık 10 dakika sürdü. İki takım pazar günü yine Derince’de bu kez lig maçında karşılaşacak.

Erdem ÖVÜÇ – Ali KÖKSAL

# takım, Amasya, Hakem

29 Eyl 2022 - 19:46 - Spor

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