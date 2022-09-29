29 Eyl 2022 - 19:47- Kültür-Sanat G: 29 Eyl 2022 - 19:48

47 genç, Sanat Akademisinde eğitim görmeye hak kazandı

İzmit Belediyesi Sanat Akademi’nde gerçekleştirilen müzik bölümü yetenek taramasının sonuçları belli oldu. 229 gencin başvuru yaptığı yetenek taramasında başarılı olan 47 kişi, Sanat Akademisi’nde eğitim görmeye hak kazandı.
47 genç, Sanat Akademisinde eğitim görmeye hak kazandı mask

İzmit Belediyesi Sanat Akademisi, dünyaca ünlü keman virtüözü Prof. Dr. Cihat Aşkın ve uzman hocalar önderliğinde müzik bölümü yetenek taraması gerçekleştirdi. Toplamda 229 kişinin başvuru yaptığı yetenek taramasının ardından yapılan değerlendirmeler neticesinde 47 öğrenci 500 tam puan üzerinden hesaplanan puanlama sistemine göre eğitim almaya hak kazandı. 8 Ekimde derse başlayacak olan 47 öğrenci, 7 Ekim tarihine kadar kayıt yaptırabilecek. Ayrıca geçtiğimiz yıl yetenek taramasında başarılı olan mevcut öğrenciler de 7 Ekim tarihine kadar kayıtlarını yenileyebilecek.
# İzmit belediyesi, eğitim, öğrenci

29 Eyl 2022 - 19:47 İHA Kocaeli- Kültür-Sanat

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