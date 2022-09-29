İzmit Belediyesi Sanat Akademisi, dünyaca ünlü keman virtüözü Prof. Dr. Cihat Aşkın ve uzman hocalar önderliğinde müzik bölümü yetenek taraması gerçekleştirdi. Toplamda 229 kişinin başvuru yaptığı yetenek taramasının ardından yapılan değerlendirmeler neticesinde 47 öğrenci 500 tam puan üzerinden hesaplanan puanlama sistemine göre eğitim almaya hak kazandı. 8 Ekimde derse başlayacak olan 47 öğrenci, 7 Ekim tarihine kadar kayıt yaptırabilecek. Ayrıca geçtiğimiz yıl yetenek taramasında başarılı olan mevcut öğrenciler de 7 Ekim tarihine kadar kayıtlarını yenileyebilecek.
29 Eyl 2022 - 19:47- Kültür-Sanat Güncelleme: 29 Eyl 2022 - 19:48
47 genç, Sanat Akademisinde eğitim görmeye hak kazandı
İzmit Belediyesi Sanat Akademi’nde gerçekleştirilen müzik bölümü yetenek taramasının sonuçları belli oldu. 229 gencin başvuru yaptığı yetenek taramasında başarılı olan 47 kişi, Sanat Akademisi’nde eğitim görmeye hak kazandı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.