47 genç, Sanat Akademisinde eğitim görmeye hak kazandı

İzmit Belediyesi Sanat Akademisi, dünyaca ünlü keman virtüözü Prof. Dr. Cihat Aşkın ve uzman hocalar önderliğinde müzik bölümü yetenek taraması gerçekleştirdi. Toplamda 229 kişinin başvuru yaptığı yetenek taramasının ardından yapılan değerlendirmeler neticesinde 47 öğrenci 500 tam puan üzerinden hesaplanan puanlama sistemine göre eğitim almaya hak kazandı. 8 Ekimde derse başlayacak olan 47 öğrenci, 7 Ekim tarihine kadar kayıt yaptırabilecek. Ayrıca geçtiğimiz yıl yetenek taramasında başarılı olan mevcut öğrenciler de 7 Ekim tarihine kadar kayıtlarını yenileyebilecek.