29 Eyl 2022 - 21:40- Asayiş G: 29 Eyl 2022 - 21:41

Temizlikçisini evine bırakmak isterken dehşeti yaşadılar: 1’i ağır 2 yaralı

Kocaeli’de evine temizliğe gelen kadını iş bitiminde evine bırakan şahsın kullandığı lüks araç, frenleri tutmayınca rampadan taklalarla yola uçtu. Kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.
Temizlikçisini evine bırakmak isterken dehşeti yaşadılar: 1’i ağır 2 yaralı mask
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Kaza, Gölcük ilçesi Şirinköy Mahallesi Sivritepe Mevki 683. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İsmail A. (73), evine temizliğe gelen Emine K.’yi (54) iş bitiminde 34 NE 1605 plakalı BMW marka otomobiliyle evine bırakmak üzere yola koyuldu. Yol üzerindeki bir rampadan inerken fren arızası neticesinde otomobil taklalar atarak yola uçtu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aracın içerisinde sıkışan 2 vatandaş, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince 2 yaralı da hastaneye kaldırıldı. Durumunun ağır olduğu öğrenilen Emine K., Gölcük Necati Çelik Hastanesi’nden Kocaeli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
# polis, Olay, sağlık, yaralı, kaza

29 Eyl 2022 - 21:40 İHA Kocaeli- Asayiş

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