Temizlikçisini evine bırakmak isterken dehşeti yaşadılar: 1’i ağır 2 yaralı

Kaza, Gölcük ilçesi Şirinköy Mahallesi Sivritepe Mevki 683. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İsmail A. (73), evine temizliğe gelen Emine K.’yi (54) iş bitiminde 34 NE 1605 plakalı BMW marka otomobiliyle evine bırakmak üzere yola koyuldu. Yol üzerindeki bir rampadan inerken fren arızası neticesinde otomobil taklalar atarak yola uçtu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aracın içerisinde sıkışan 2 vatandaş, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince 2 yaralı da hastaneye kaldırıldı. Durumunun ağır olduğu öğrenilen Emine K., Gölcük Necati Çelik Hastanesi’nden Kocaeli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.