30 Eyl 2022 - 09:39- Asayiş G: 30 Eyl 2022 - 09:42

Anne ile 2 çocuğu doktora saldırdı

Karamürsel'de sağlık çalışanlarını darbettiği iddiasıyla anne ile 2 çocuğu gözaltına alındı.

Kocaeli'de sağlık çalışanlarını darbeden anne ile 2 çocuğu gözaltına alındı mask

Rahatsızlığı nedeniyle ambulansla Karamürsel Devlet Hastanesine getirilen N.K. muayene sırasında henüz belirlenemeyen nedenle doktorla tartıştı.  Anneleri N.K'nin tartışmasını gören H.K. ile B.K. önce doktoru daha sonra da araya girmek isteyen sağlık çalışanları ile özel güvenlik görevlilerini darbetti. İhbar üzerine hastaneye gelen polis ekiplerine de zorluk çıkaran N.K. ile kızı H.K. ve oğlu B.K. gözaltına alındı. Darp raporu alan doktor ve sağlık çalışanları saldırganlardan şikayetçi oldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. 

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30 Eyl 2022 - 09:39 AA Kocaeli- Asayiş

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(5)
05

Birisi - Bırakmasınlar peşlerini. Sağlam cezalar olmadığı sürece arsızlaşıyorlar.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 30 Eylül 13:11
04

Tahmin - kimse ,kimseye durup dururken saldırmaz.

iki tarafta suçludur kesinnn

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 30 Eylül 13:06
03

Tahmin - kimse kimseye durup duruken saldırmaz.iki tarafta suçludur.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 30 Eylül 13:04
02

Lazo - Doktorlar kendilerini korumak için taşıma silah ruhsatı serbest olsunnn.Noktaaaa.Madem doktorlara saldırıyorsa sonucuna katlanmalıııı.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 30 Eylül 12:42
01

Bir Bilen - Bu magandalari tikin cezaevine,,ne istiyorsunuz bu insanlardan,,

Yanıtla . 2Beğen . 1Beğenme 30 Eylül 12:06
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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