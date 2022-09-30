Anne ile 2 çocuğu doktora saldırdı

Rahatsızlığı nedeniyle ambulansla Karamürsel Devlet Hastanesine getirilen N.K. muayene sırasında henüz belirlenemeyen nedenle doktorla tartıştı. Anneleri N.K'nin tartışmasını gören H.K. ile B.K. önce doktoru daha sonra da araya girmek isteyen sağlık çalışanları ile özel güvenlik görevlilerini darbetti. İhbar üzerine hastaneye gelen polis ekiplerine de zorluk çıkaran N.K. ile kızı H.K. ve oğlu B.K. gözaltına alındı. Darp raporu alan doktor ve sağlık çalışanları saldırganlardan şikayetçi oldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(5 )
Birisi - Bırakmasınlar peşlerini. Sağlam cezalar olmadığı sürece arsızlaşıyorlar.
Tahmin - kimse ,kimseye durup dururken saldırmaz.
iki tarafta suçludur kesinnn
Tahmin - kimse kimseye durup duruken saldırmaz.iki tarafta suçludur.
Lazo - Doktorlar kendilerini korumak için taşıma silah ruhsatı serbest olsunnn.Noktaaaa.Madem doktorlara saldırıyorsa sonucuna katlanmalıııı.
Bir Bilen - Bu magandalari tikin cezaevine,,ne istiyorsunuz bu insanlardan,,
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.