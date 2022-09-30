Muhtarlar, Büyükşehir koordinasyonunda buluştu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda Kocaelili muhtarlar AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, ORKÖY (Orman ve Köy İlişkileri) Daire Başkanı Mesut Güler ve Sakarya Orman Bölge Müdürü Ziya Polat ile bir araya geldi. ORKÖY, Kadastro ve İşletme Pazarlama konularının ele alındığı toplantıda muhtarlar sorularına cevap aradı. İzmit ve Kandıra’da yapılan iki ayrı toplantıda Kocaelili muhtarlar bilgilendirildi.

KOCAELİLİ MUHTARLAR BİLGİLENDİRİLDİ

İzmit’te yapılan toplantı Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, ORKÖY Daire Başkanı Mesut Güler, Sakarya Orman Bölge Müdürü Ziya Polat, Şube Müdürleri, İzmit, Gölcük, Gebze Orman İşletme Müdürleri, AK Parti İlçe Başkanları, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık işleri Dairesi Başkanı Numan Balaban ve 152 muhtarın katılımıyla gerçekleşti. Programın öğleden sonraki Kandıra’da yapılan toplantıya Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, Kandıra Muhtarlar Derneği Başkanı Musa Yener ve 91 muhtar katıldı.

ÇÖZÜM YOLLARI KONUŞULDU

Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, ORKÖY Daire Başkanı Mesut Güler, Sakarya Orman Bölge Müdürü Ziya Polat, muhtarların taleplerini dinleyerek çözüm yolları hakkında istişarede bulundu. Daha sonra ORKÖY Daire Başkanı Mesut Güler tarafından yapılan sunumda ORKÖY faaliyetleri hakkında katılımcılar bilgilendirildi. Muhtarlar verilen ORKÖY kredileri için Güler’e teşekkür ederek, ORKÖY kredilerinin artarak devam etmesini talep etti.

TEŞEKKÜR ETTİLER

Kocaelili muhtarlar, yapılan istişare toplantısı için Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, ORKÖY Daire Başkanı Mesut Güler ve Bölge Müdürü Ziya Polat’a teşekkürlerini iletti. Her iki program da çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.