30 Eyl 2022 - 10:53- Gündem G: 30 Eyl 2022 - 10:55

İdeal Klozet Kapağı Nasıl Seçilir?

Banyo dekorasyonunun olmazsa olmazlarından biri olan klozet kapağı çeşitleri, artık daha fazla sayıda model ve renk seçeneği sunabiliyor. Aynı zamanda...
İdeal Klozet Kapağı Nasıl Seçilir? mask

Banyo dekorasyonunun olmazsa olmazlarından biri olan klozet kapağı çeşitleri, artık daha fazla sayıda model ve renk seçeneği sunabiliyor. Aynı zamanda tasarım seçeneklerinin de eskiye nazaran çok daha fazla olduğu biliniyor. Bu nedenle, herkesin kendi banyo dekorasyonuna ya da kendi zevklerine uygun bir model seçimi yapması da sanıldığı kadar zor olmuyor. Peki, tercih yaparken neleri dikkate almak gerekir ve hangi klozet kapaklarına yönelmekte fayda var?

Öncelikle klozet kapaklarının iki farklı kategoride ele alındığını belirtelim. Bunlar; yavaş kapanan klozet kapakları ve klasik klozet kapaklarıdır. Son yıllarda yavaş kapanan modeller diğerlerinden daha fazla ilgi görmeye başladı. Nedeni ise daha kullanışlı bir forma sahip olmalarıdır. Klozet kapağını aşağı doğru hafifçe itmek, yavaş bir şekilde kendi kendine kapanması için yeterli oluyor. Bu kolaylık kullanıcıların dikkatinden kaçmıyor ve bu modeller gün geçtikçe daha fazla talep görmeye devam ediyor.

Tasarım açısından ise klozet kapakları oval, kare, dikdörtgen gibi farklı şekillerde dizayn edilebiliyor. Bu nedenle tasarım açısından seçim yaparken kullandığınız klozet modelini dikkate almanız gerekiyor. Klozetin nasıl bir şekle sahip olduğuna bağlı olarak tercih yapmalı ve seçtiğiniz klozet kapağının klozete tam olarak oturmasına da özen göstermelisiniz. Bu sayede ürün modellerinin kullanışlılık açısından da beklentileri karşılamasını sağlamış olacaksınız.

Klozet üzerine büyük bir kağıt koyarak dış bölgesini çizebilir ve böylelikle bir şablon elde edebilirsiniz. Daha pratik yöntem ise ölçü almaktır. Klozetin en ve boyunu ölçmeniz durumunda seçtiğiniz kapağın uygun ölçülerde olup olmadığını da rahatlıkla tespit edebilirsiniz. Kalite ise dikkat edilmesi gereken hususlardan bir diğeridir. Eğer kaliteli bir klozet kapağı seçerseniz bu kapağın uzun süre sorunsuz bir şekilde kullanılmasını da sağlamış olursunuz. Defalarca yıkandığında dahi yeni görünümünü koruyabilen bu tasarımlar için internet üzerinden de sipariş verebileceğinizi unutmayın.

VitrA Online internet sitesi, onlarca farklı klozet kapağı modelini rahatlıkla inceleyebileceğiniz ve kaliteyi ucuza alabileceğiniz adreslerin başında geliyor. Klozet kapaklarında VitrA kalitesini net bir şekilde görebiliyorsunuz. Siteye uğrayarak tasarımları ve fiyatları gözden geçirmeden sakın karar vermeyin.

30 Eyl 2022 - 10:53 - Gündem

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