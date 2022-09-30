Trafik Sigortası Karşı Tarafın Hasarının Ne Kadarını Öder?

Trafik sigortası, kayıtlı tüm araçlar için yaptırılması zorunlu bir poliçe türü. Bir aracın, olası bir kazada karşı tarafa verdiği zararı güvence altına alan zorunlu trafik sigortası kusur durumuna göre karşı tarafın maddi zararını ve sağlık giderlerini kapsıyor. Trafik sigortasıyla ilgili merak edilenler içinde ise, karşı tarafın zararının ne kadarının ödendiği yer alıyor. Ethica Sigorta Yönetim Kurulu Üyesi Işıl Akyol, merak edilen soruları yanıtladı.

Trafik sigortası teminatları neler?

Ethica Sigorta Yönetim Kurulu üyesi Akyol konuyla ilgili şunları söyledi:

Araç sigortası, zorunlu bir poliçe ve kaskodan farklı olarak karşı tarafın zararını güvence altına alıyor. Bu noktada, trafik sigortası zararın ne kadarını öder sorusuna gelmeden önce araç sigortası teminatlarını ve limitlerini bilmek önemli. Zorunlu araç sigortasında üç teminat maddi hasar, sağlık gideri ve sakatlanma-ölüm olarak sıralanıyor. Bu teminatlarda sigortanın zararı karşılaması ise belli durumlara göre gerçekleşiyor. Burada haklılık payının yanı sıra poliçe limitlerine göre güvence sağlanmakta.

Zorunlu trafik sigortasının teminatları ve limitleri tüm sigorta şirketlerinde aynı. Bunun nedeni, araç sigortasının trafiğe kayıtlı tüm araçlar için zorunlu olması. Bununla birlikte, ek teminatlar sunulabiliyor. Hem bu olanaklar hem de en uygun fiyat sorgusu için, sigorta şirketinden teklif alınabilir.

Zorunlu trafik sigortası bir kazada ne kadar ödeme yapıyor?

Trafik sigortasının kazanın ne kadarını ödediği sorusu en çok merak edilen konulardan. 2022 araç sigortası teminat limitleri bu yıl içinde güncellendi. Sağlık giderleri, sakatlanma ve ölüm, maddi zarar teminatları altında tüm araç tipleri için teminatlar farklı. Otomobil için konuşmak gerekirse, 2022 içinde teminatlar şu şekilde:

Maddi zararlarda kaza başı 200 bin TL, araç başı 100 bin TL.

Sakatlanma ve ölümde kaza başı 5 milyon TL, kişi başı 1 milyon TL.

Sağlık giderlerinde kaza başı 5 milyon TL, kişi başı 1 milyon TL.

Otomobil ve taksiler dışında motosiklet, kamyonet, minibüs gibi farklı araçlarda teminatlar değişkenlik göstermekte. Araçlarda hasar ya da pert durumuna karşı bir güvence sunan zorunlu trafik sigortası, geniş teminatlarıyla trafikteki birçok riske karşı önemli bir güvence sunuyor.

Trafik sigortası ile ilgili bilinmesi gerekenler

Zorunlu trafik sigortası ile ilgili bilinmesi gereken, karşı tarafın hasarını güvence altına alması ancak bu durum limit dahilinde oluyor. Araç başı maddi hasar teminatının 100.000 TL olduğu düşünüldüğünde, 200 bin TL’lik bir hasarda kasko mevcutsa kalan 100 bin liralık kısım kasko sigortasından karşılanıyor, kasko yoksa hatalı tarafın bu hasarı karşılaması gerekiyor.

Süresi bir yıllık olan ve yaptırılmadığında cezai işlem uygulanan trafik sigortası, araba satışı durumunda ilk 15 günün ardından zorunlu oluyor ancak araba satarken sigortasız bir araç olması, noter devrinde bir engel teşkil etmiyor.

Sürücülerin hem kendini hem de trafikteki diğer sürücüleri güvence altına almak adına araç sigortası yaptırmayı ihmal etmemeleri gerekiyor. Mevcut sigorta, araç sigorta sorgulama yapılarak öğrenilebilirken, en ucuz sigorta ne kadar sorusunun yanıtı için aracın modeli ve ruhsat bilgileri ile teklif almak gerekiyor. Güncel zorunlu trafik sigortası fiyatları aracın modeline, sürücünün hasarsızlık indirimine göre değişkenlik gösterebilir.