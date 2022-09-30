İsmail Yıldırım’dan Gergerlioğlu’na: Benim adıma utanç verici

Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’ın evi 3 Eylül Cuma akşamı kimliği belirsiz bir kişi tarafından basıldı. Evde Yıldırım’ın eşini tehdit eden şahıs gözaltına alındı. Başkan İsmail Yıldırım söz konusu saldırı sonrasında AKP'nin kendisini yalnız bıraktığını, ilçe belediye başkanlarının, il başkanının, büyükşehir belediye başkanının kendisini arayıp geçmiş olsun bile demediğini söyledi.

“HADDİNİ BİL”

Konuyu meclise taşıyan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, “AK Parti’den kimse aramamış, sitem ediyor” sözlerine Yıldırım sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi. Yıldırım şu ifadelerde bulundu; “Geçtiğimiz günlerde yaşadığım önü arkası olmayan olayın; terör bağlantısı aşikar bir yapınının elemanı tarafından yorumlanması ve adımı ağzına alınması benim için utanç vesilesidir. Olayın duyulması ile birlikte İç İşleri Bakanım @suleymansoylu, Ak Parti teşkilatım başta olmak üzere diğer siyasi partiler ve halkım bana sahip çıktılar.Terör siyasetinizin kirli gölgesinde kazdığınız çukurlara kendiniz düşeceksiniz. Haddini bil.”