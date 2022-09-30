30 Eyl 2022 - 10:56- Siyaset G: 30 Eyl 2022 - 11:04

İsmail Yıldırım’dan Gergerlioğlu’na: Benim adıma utanç verici

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’ın evinin basılmasıyla ilgili konuştu. Yıldırım, “Terör bağlantısı aşikar bir yapının elemanı tarafından yorumlanması ve adımı ağzına alınması benim için utanç vesilesidir” dedi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
İsmail Yıldırım’dan Gergerlioğlu’na: Benim adıma utanç verici mask

Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’ın evi 3 Eylül Cuma akşamı kimliği belirsiz bir kişi tarafından basıldı. Evde Yıldırım’ın eşini tehdit eden şahıs gözaltına alındı. Başkan İsmail Yıldırım söz konusu saldırı sonrasında AKP'nin kendisini yalnız bıraktığını, ilçe belediye başkanlarının, il başkanının, büyükşehir belediye başkanının kendisini arayıp geçmiş olsun bile demediğini söyledi.

“HADDİNİ BİL”

Konuyu meclise taşıyan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, “AK Parti’den kimse aramamış, sitem ediyor” sözlerine Yıldırım sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi. Yıldırım şu ifadelerde bulundu; “Geçtiğimiz günlerde yaşadığım önü arkası olmayan olayın; terör bağlantısı aşikar bir yapınının elemanı tarafından yorumlanması ve adımı ağzına alınması benim için utanç vesilesidir. Olayın duyulması ile birlikte İç İşleri Bakanım @suleymansoylu, Ak Parti teşkilatım başta olmak üzere diğer siyasi partiler ve halkım bana sahip çıktılar.Terör siyasetinizin kirli gölgesinde kazdığınız çukurlara kendiniz düşeceksiniz. Haddini bil.”

30 Eyl 2022 - 10:56 - Siyaset

Muhabir  Nazım Özgün Erbulan

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Yorumlar

(1)
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Akmhpli - MARTAVALI GEÇ İSMAİL BAK ADAM EŞİNE NE DEDİ ORADA NELER OLDU EVİNİ NİYE BASTI BAŞKA BİR ŞEY YAPTIMI. SEN BUNDAN UTAN ELEMAN DEDİĞİN HALKIN VEKİLİ BİNLERCE KİŞİYE HAKARET ETME GİT EVİNE SAHİP ÇIK İSMAİL

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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