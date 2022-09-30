Kartepeli gençler sınav taktiklerini öğrendi

Kartepe Belediyesi tarafından Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenen söyleşide Müftüoğlu, öğrencilere sınav kaygısını nasıl yeneceklerine ilişkin bilgilendirmelerde bulundu. Müftüoğlu, "Ne istediğinizi bilmek çok önemlidir. Sayısal mı? Sözel mi? Bunu bilmek sizlerin karar vermesini sağlayacaktır. İstediğinizi belirleyip bu yönde çalışmanız ile başarılı olabilirsiniz. Zamanı planlı kullanmalısınız. Sevdiğiniz mesleği yapmalısınız. Ancak bu şekilde başarıyı elde edebilirsiniz. Odaklanmanız önemlidir. Sosyal medya odaklanmanıza engel olur. Şuanda dünyanın en büyük sorunu olarak odaklanma gösterilmektedir. Odaklanma dünyanın var olduğundan bu yana hiç bu kadar yerlerde olmadı. Buna dikkat etmelisiniz. Sizlere kaybettiğiniz zamanı kimse geri vermeyecek. İstediğiniz hedefe ulaşmak için çalışın. İnşallah istediğiniz okulları bölümleri kazanacaksınız. O valizler dolacak" dedi.
"Sizlerin yerinde olmayı isterdim"
Seminere katılan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ise "Kartepe’miz çok güzel bir ilçedir. Sizleri burada ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Buraya geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hafiften heyecanlar ve karın ağrıları başlıyor. Üniversiteyle ilgili ailemle konuştuğum zaman karnım ağrırdı. Şimdi geri dön deseler o karın ağrısına razıyım. Sizlerin yerinde olmayı isterdim. Hepiniz çok başarılı olacaksınız. Ne istediğinizi bilmelisiniz. Sizlere güveniyorum. İnşallah rabbim sizlerin gönlüne göre verir" diye konuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Tekin 41 - MASAL ANLATMA BEYEFENDİ AKP Lİ OL MHP Lİ OL YETER.AMCAN DAYİN VARSA SORUN YOK.COK AKLADA GEREK YOK.
Görünen Köy - Sınavda başarının birinci maddesi A . K P ye kayıt olmak. Basında okumuşsunuzdur. sınav öncesi bir şekilde sınavda çıkacak sorulara benzer sorular size öğretilir o olmasa soru şıkları sınav öncesi size ulaştırılır, Oda olmadı ortalama bir puan al önemli değil sözlüden kesin 100 puan verirler. Yerleştirildiniz. Hem okur hem de yurt dışında staj yaparsınız.Para mı hiç önemli değil belediyelerde döviziniz hazır.Mezun oldunuz .Dile bizden ne dilersen. 2000 yılından bu güne biz bu filmi seyrediyoruz.TÜRKÜ YİNE O TÜRKÜ, SAZLARDA TEL DEĞİŞTİ. YUMRUK YİNE O YUMRUK ,BİR VARSA EL DEĞİŞTİ..
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.