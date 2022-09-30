Bu parkta yok yok

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın talimatıyla Derince eski askeri hastanesi alanında projelendirilen Sağlıklı Yaşam Parkı’nda çalışmalar sürüyor. 45 dönümlük alanda inşa edilen park tamamlandığında kent sakinlerinin hoşça vakit geçirebilecekleri bir mekan olacak. Projede duyusal terapi alanları, çocuklar için sokak fitness alanı, çocuk macera parkı, bilişsel zekayı destekleyen duyusal oyun sahası ve pek çok ilgi çeken alanlar yapılacak. Proje çerçevesinde ekipler parkın çevre duvar imalatını büyük ölçüde tamamladı. Tenis ve basket sahalarının çelik imalatları yapılırken, etrafına tel örgüler çekildi. Zemin imalatları yapılan sahaların çizgileri çizildikten sonra imalatları tamamlanacak. Futbol sahasının ise çelik imalatları yapılırken, son kat mıcır atıldıktan sonra halısı serilecek.
Projede kafeterya, mescit, tuvalet ve spor idari binanın kaba inşaatları tamamlandı. Çatı imalatları yüzde 70 oranında tamamlanırken, 180 metrekarelik kafeteryanın çelik konstrüksiyon imalatı ise yapıldı. Kısa sürede binanın iç imalat çalışmalarına başlanacak. Yine kafeterya binası önündeki 700 metrekarelik teras alanının betonu atıldı, kaplamasına başlanacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Derince 60 Evler - HALA BAZI ZEKASI GERİDEN GELENLER NE İŞE YARAYACAK YADA TOPLU KONUT OLSAYDI YAZIYOR GEÇEN SENEDE TOPLU KONUT OLACAK DİYE TEPİNMECE YAPMIŞLARDI
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.