Kocaeli’de FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PYD terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı. Bu çerçevede, emekli astsubay, ihraç astsubay ile 2 sivil sözde mahrem sorumlu olmak üzere 4 şüpheli, eş zamanlı operasyonla yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.