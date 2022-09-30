Belediye personelinden örnek davranış

Örnek davranışı dolayısıyla Necati Ağkurt’u kutlayarak, ödül takdim eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Ahlaki ödevi yerine getiren duyarlı personelimizin dikkati sayesinde bulunan emanet sahibine ulaştırıldı. Bu güzel davranış umarız ki örnek olarak çoğalır. Mesai arkadaşımıza bir kez daha teşekkür ederek çalışmalarında başarılar dilerim" dedi.