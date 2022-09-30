Madeni Yağ Pazarının, Yeni Oyuncuları… HUSKEY markası ile “OİLSAN”

Huskey Specıalty Lubrıcants, 1944 yılında Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Kaliforniya eyaletinde kurulduğunda su, petrol, jeotermal ve sondaj endüstrileri için bileşenler üretiyordu. Hattını genel endüstri için çeşitlendiren şirket, daha sonra ABD Ordusu için özel ambalajlar üreten, Ohio’daki tesis ile 1979 yılında ortak bir anlaşma ile Specıalty Lubrıcants Corporatıon’ı kurdu. Şirket, dünyanın önde gelen madeni yağ üreticilerine tam kapsamlı bir paketleme hizmeti sunmaya devam ediyor.

AÇILIŞ YAPILDI

OİLSAN Endüstriyel Yağlar ve Bakım Kimyasalları Dış Ticaret A.Ş., Kocaeli Darıca’daki yeni ofisinin açılışını önceki gün (29 Eylül Perşembe gün) düzenlenen bir kokteyl ile duyurdu. Sanayiye daha yakın olabilmek için merkez ofisini İstanbul’dan Kocaeli’ne taşıyan şirket, sektörde 3’üncü yılını da kutladı. Açılış kokteyline, Türkiye sanayisine yön veren önde gelen firmaların yetkilileri katıldı. Kokteylde söz alan OİLSAN Genel Müdürü Atilla Başkaya, “HUSKEY’i rakiplerinden ayıran en çarpıcı özelliği, üreticinin proses aşamasında yaşadığı sorunlara yönelik, en son nesil, çevreci yağlayıcılar üretmesidir. Özellikle yüksek sıcaklık, ağır yük, yüksek devir, ağır kimyasallar gibi ekstrem şartlarda, eski teknoloji ile yağ üreten ve fiyat odaklı hareket eden sektörün dev rakiplerinin aksine, fiyat / performans odaklı, yenilikçi, üreticiye kazandıran çözümler sunmaktadır” dedi.

OİLSAN HAKKINDA

2019 yılında faaliyetlerine başlayan OİLSAN, sektöre hızlı bir giriş yaptı. Özellikle demir çelik, enerji, gıda vb. çeşitli sektörlerde HUSKEY markasını tanıttıktan sonra, müşteri ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile sahaya inip, ürün deneme çalışmaları gerçekleştirdi. Fabrikaların üretim hatlarında son kullanıcının yaşadığı sorunları bizzat dinleyip, onlara daha iyi performans veren ürün önerisinde bulunup, bu ürünlerin de sahadaki başarısını teknik ekiple beraber yerinde tespit ederek ilerledi. Uzman mühendislerinin rehberliğinde, bakım çözümleri sundu. OİLSAN, yağlama ürünleri dışında, yağlama sistemleri için de ABD menşeli, ödüllü tasarımlar ve patentli malzemeler ile üretilmiş yeni nesil tamamlayıcı çözümler sağlıyor.