Çayın 2 liraya satıldığı kafe, vatandaşlardan tam not aldı

Geçtiğimiz aylarda özel işletme ile sözleşmesi sona eren Fevziye Çay Bahçesi’ni artık İzmit Belediyesi işletiyor Mekanda, son bir aydır elektrik tesisatları başta olmak üzere birçok yenilik yapıldı. Fevziye Çay Bahçesi, yenilenen çehresiyle Gülümse Kafe Fevziye adı ile hizmete başladı. Çayın 2 liraya satıldığı Gülümse Kafe Fevziye, vatandaşlardan da tam not aldı.