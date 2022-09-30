Geçtiğimiz aylarda özel işletme ile sözleşmesi sona eren Fevziye Çay Bahçesi’ni artık İzmit Belediyesi işletiyor Mekanda, son bir aydır elektrik tesisatları başta olmak üzere birçok yenilik yapıldı. Fevziye Çay Bahçesi, yenilenen çehresiyle Gülümse Kafe Fevziye adı ile hizmete başladı. Çayın 2 liraya satıldığı Gülümse Kafe Fevziye, vatandaşlardan da tam not aldı.
Çayın 2 liraya satıldığı kafe, vatandaşlardan tam not aldı
İzmit Belediyesi’nin tadilat çalışmalarını tamamladığı Gülümse Kafe Fevziye, vatandaşların hizmetine girdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Tekin 41 - YAHYA KAPTANDAKİNDE PERSONEL VE TEMİZLİK SORUNU VAR.
Burcum - çayın zaten sermayesi yok ki bakmayın kira parası mülkiyet sahibine 30 bin 50 bin ne yapsın işletmeci kendi yemez eleman yemez kiraya çalış çay 12 tl
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.