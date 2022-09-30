İzmitli küçük oyuncu Haluk Bilginer ile aynı sahneyi paylaştı

Seyircileri ekrana kilitleyen Ay Yapım imzalı “Baba” dizisinin ilk bölümü 15 Şubat 2022 tarihinde yayınlandı. Show TV’de yayınlanan Türk yapım dizisinin başrollerini usta oyuncu Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş, yönetmenliğini ise Çağrı Bayrak gerçekleştiriyor.

BAŞARILI PERFORMANS

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisinin 2. sezon 17. Bölümünde İzmitli küçük oyuncu Alaz Demir de rol aldı. Henüz 6 yaşında olmasına rağmen Alaz Demir’in başarılı bir performans sergilemesi gözlerden kaçmadı. İstanbul Çocuk Ajansına kayıtlı olan Alaz Demir’in bazı dizi ve reklamlarda da başarılı bir şekilde rol aldığı biliniyor.