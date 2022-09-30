İzmitli küçük oyuncu Haluk Bilginer ile aynı sahneyi paylaştı

Seyircileri ekrana kilitleyen Ay Yapım imzalı “Baba” dizisinin ilk bölümü 15 Şubat 2022 tarihinde yayınlandı. Show TV’de yayınlanan Türk yapım dizisinin başrollerini usta oyuncu Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş, yönetmenliğini ise Çağrı Bayrak gerçekleştiriyor.
BAŞARILI PERFORMANS
Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisinin 2. sezon 17. Bölümünde İzmitli küçük oyuncu Alaz Demir de rol aldı. Henüz 6 yaşında olmasına rağmen Alaz Demir’in başarılı bir performans sergilemesi gözlerden kaçmadı. İstanbul Çocuk Ajansına kayıtlı olan Alaz Demir’in bazı dizi ve reklamlarda da başarılı bir şekilde rol aldığı biliniyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.