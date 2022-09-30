Mimarlar Odası Kocaeli Şubesi 27 Eylül’de eş zamanlı olarak üç kişisel sergiyle sezon açılışını gerçekleştirdi. Biri İranlı üç kadın sanatçının, üç farklı disiplinde yer alan çalışmalarından oluşan sergi, ziyaretçilerini şube binasında ağırlıyor. Gün içerisinde belirli saatlerde açık olan sergide ressam Hazal Aksoy Kökkaya ile heykeltraş Sevtap Örgel’in eserleri 'Hem Zemin' 'Hem Zaman' isimleriyle ziyaretçilere sunuldu. İki sanatçının diyaloğa açık üretimleri aynı mekanda iki ayrı serginin deneyimini izleyicilerine vaad ediyor. Kökkaya’nın “Hem Zaman” başlığı altında toplanan ve kentsel imgeleri çağrıştıran 7 büyük ölçekli kolajı, kentin düzensiz ve kaotik yapısına işaret ederken akla yarım kalmış, gürültülü, düzensiz ve uzun zamandır süregiden bir 'kentsel dönüşüm' hikayesini getiriyor. Sergiler, 7 Ekim’e kadar sanatseverlerin beğenisine sunulacak.
30 Eyl 2022 - 12:29- Kültür-Sanat Güncelleme: 30 Eyl 2022 - 12:30
Mimarlar Odası'nda 3 farklı disiplinde 3 farklı sergi
İZMİT'te, Mimarlar Odası Kocaeli Şubesi tarafından üç kadın sanatçının, üç farklı disiplinde yer alan çalışmalarından oluşan serginin açılışı gerçekleştirildi. Eserler 7 Ekim tarihine kadar ziyaretçilere açık olacak.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.