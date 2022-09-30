30 Eyl 2022 - 12:35- Siyaset G: 30 Eyl 2022 - 12:38

CHP Derince’de icra kurulu belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi Derince İlçe Başkanlığının 18 Eylülde yapılan olağanüstü kongresinde ilçe başkanlığına seçilen Atasoy Bilgin’in icra kurulu belli oldu.

CHP Derince’de icra kurulu belli oldu mask

Gerçekleştirilen olağan toplantısında icra kurulunda, 

Başkan-Atasoy Bilgin 

İlçe Sekreteri-Caner Yeni 

İlçe Eğitim Sekreteri-Kardelen Beytaş 

İlçe Saymanı-Arife Poyrazoğlu

İlçe Bilişim Sekreteri-Berkan Kutay Karahasan oldu.

Yönetimdeki diğer isimlerin görev dağılımı ise,

Örgütlenmeden sorumlu 

Başkan Yardımcısı-Elvan Sarım/Ersin Demirkır 

STK’lardan sorumlu 

Başkan Yardımcısı-Enver Oyardı/Necati Üzmez

Basın yayından sorumlu 

Başkan Yardımcısı-Serap Koçak 

Sosyal politikalardan sorumlu 

Başkan Yardımcısı- Şaziye Kabaloğlu

Kadın politikalarından sorumlu Başkan Yardımcısı-Mukaddes Sarıbaş 

İnsan haklarından sorumlu 

Başkan Yardımcısı-Gündüz Başer/Kıymet Gündoğan 

Esnaf ve sanatkarlardan sorumlu Başkan Yardımcısı-Hakan Korel 

Yerel yönetimlerden sorumlu Başkan Yardımcısı-İsmail Bilgin/Ertan Karakaş 
# eğitim, Kadın, esnaf

30 Eyl 2022 - 12:35 - Siyaset

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