CHP Derince’de icra kurulu belli oldu

Gerçekleştirilen olağan toplantısında icra kurulunda,
Başkan-Atasoy Bilgin
İlçe Sekreteri-Caner Yeni
İlçe Eğitim Sekreteri-Kardelen Beytaş
İlçe Saymanı-Arife Poyrazoğlu
İlçe Bilişim Sekreteri-Berkan Kutay Karahasan oldu.
Yönetimdeki diğer isimlerin görev dağılımı ise,
Örgütlenmeden sorumlu
Başkan Yardımcısı-Elvan Sarım/Ersin Demirkır
STK’lardan sorumlu
Başkan Yardımcısı-Enver Oyardı/Necati Üzmez
Basın yayından sorumlu
Başkan Yardımcısı-Serap Koçak
Sosyal politikalardan sorumlu
Başkan Yardımcısı- Şaziye Kabaloğlu
Kadın politikalarından sorumlu Başkan Yardımcısı-Mukaddes Sarıbaş
İnsan haklarından sorumlu
Başkan Yardımcısı-Gündüz Başer/Kıymet Gündoğan
Esnaf ve sanatkarlardan sorumlu Başkan Yardımcısı-Hakan Korel
Yerel yönetimlerden sorumlu Başkan Yardımcısı-İsmail Bilgin/Ertan Karakaş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.