Karamürsel’de ‘Hayata Saygı Duruşu’ etkinliği yapıldı

Karamürsel’de İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Yayalara öncelik duruşu’ ve ‘Hayata Saygı Duruşu’ mottosu kapsamında farkındalık etkinliği düzenlendi. 4 Temmuz Mahallesi okullar bölgesindeki kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermeye dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla ‘Hayata Saygı Duruşu’ uygulaması yapıldı.

BOŞÜRLER DAĞITILDI

Trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla düzenlenen farkındalık etkinliğine, İlçe Emniyet Müdürü Nail Dalsar, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Yüksel Türközü, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Araç sürücülerine broşür dağıtan ilçe protokolü sürücülere, trafik kurallarına uymaları, emniyet kemeri takmaları ve yaya geçitlerine yaklaşırken buradan geçen yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermeleri hususlarında hatırlatmalarda bulunuldu.

ÖNCELİK YAYALARIN

İlçe Emniyet Müdürü Nail Dalsar, “Yayalar bizim önceliğimizdir, yayalar bizim kırmızı çizgimizdir. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, her alanda olduğu gibi, yaya önceliği ve trafik güvenliğinin sağlanmasında yaya önceliğinde de çok projeler ortaya koyuyor. Öncelik hayatın, öncelik yayanın, yayalar kırmızı çizgimizdir, geçiş hakkı yayaların sloganları ile bu konuya dikkat çekmek istiyoruz. Araç sürücülerinden ricamız yaya geçitlerine yaklaşırken yavaşlayalım, eğer yayalarımız varsa onlara öncelik verelim, çünkü dediğimiz gibi öncelik hayatın, öncelik yayanın” dedi