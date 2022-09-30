Karamürsel İY’nin iki yeteneği Kocaelispor’da!

CİHAN YARDIM AÇIKLADI
Kulüp Koordinatörü Cihan Yardım açıklamasında şu şekilde konuştu: “Kulübümüzün 2008 grubunun iki değerli sporcusu Mert Akyüz ve Mert Ali Alparslan Kocaelispor’a transfer olmuşlardır. Her iki sporcumuzun gelişiminde bizlere destek olan başta aileleri olmak üzere sporcularımızın kulübümüze geldiği ilk günden bugüne kadarki olan süreçte gelişimlerinde emeği olan tüm grup hocalarımıza çok teşekkür ediyorum.
HAYIRLI OLSUN
Sporcularımızın Kocaelispor a kazandırılması için çok uğraş veren 2008 grubu hocası Gürcan Yazıcı’ya ve Altyapı Koordinatörü Ramiz Soydaş a çok teşekkür ediyorum. Mert Ali Alparslan ve Mert Akyüz e bundan sonraki mücadelelerinde başarılar diliyorum. Allah sakatlık vermesin inşallah... İki futbolcumuz da Kocaelispor’a hayırlı olsun.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.