Karamürsel İY’nin iki yeteneği Kocaelispor’da!

CİHAN YARDIM AÇIKLADI

Kulüp Koordinatörü Cihan Yardım açıklamasında şu şekilde konuştu: “Kulübümüzün 2008 grubunun iki değerli sporcusu Mert Akyüz ve Mert Ali Alparslan Kocaelispor’a transfer olmuşlardır. Her iki sporcumuzun gelişiminde bizlere destek olan başta aileleri olmak üzere sporcularımızın kulübümüze geldiği ilk günden bugüne kadarki olan süreçte gelişimlerinde emeği olan tüm grup hocalarımıza çok teşekkür ediyorum.

HAYIRLI OLSUN

Sporcularımızın Kocaelispor a kazandırılması için çok uğraş veren 2008 grubu hocası Gürcan Yazıcı’ya ve Altyapı Koordinatörü Ramiz Soydaş a çok teşekkür ediyorum. Mert Ali Alparslan ve Mert Akyüz e bundan sonraki mücadelelerinde başarılar diliyorum. Allah sakatlık vermesin inşallah... İki futbolcumuz da Kocaelispor’a hayırlı olsun.