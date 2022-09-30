2005’li Melih Polat GELİYOR!

Kocaeli amatör futbolunda genç ve çok yetenekli futbolcular bulunuyor. Bu havuz içerisindeki isimlerden birisi de Kocaeli Güneşspor’un kanat forveti Melih Polat Uçar… 5 yıl önce Kocaeli Güneşspor’da futbola başlayan 2005 doğumlu futbolcu güçlü fiziği ve top tekniği ile çok dikkat çekiyor. Geçtiğimiz sezon yeşil siyahlı kulübün var olma maçlarında attığı ve attırdığı gollerle fark yaratan Melih, Hereke Yıldızspor mücadelesinde de oyuna ikinci yarıda girdi ve kısa sürede ne kadar yetenekli bir futbolcu olduğunu ortaya koydu. Melih’in kısa vadede profesyonel bir takımda forma giyeceğine kesin gözü ile bakılıyor.