30 Eyl 2022 - 15:50- Spor G: 30 Eyl 2022 - 15:52

Alikahyaspor’dan zorunlu açıklama

Süper Amatör Lig A Grubu takımlarından Alikahyaspor’da kulüp yönetimi yakın çevreden yükselen çatlak sesler üzerine zorunlu bir açıklama yaptı.  

Alikahyaspor’dan zorunlu açıklama mask

AÇIKLAMA

Alikahyaspor Kulübü adına yapmış olduğumuz İzaydaş ziyaretinden dolayı hem sosyal medyada hem de özel telefonlarımıza gelen mesajlardan dolayı bilgilendirme zorunluluğu doğmuştur. 1979 yılında kurulan beldemizin birçok önemli isimleri tarafından yönetilen, birçok kişinin emeği olan kulübümüz o günden bu yana her kulüpte olduğu gibi kurumsal firmaların ve şirketlerin desteği ile yoluna devam etmiştir.

 

SPONSORLUK KATKISI

Amatör kulüpler, federasyon tarafından maddi anlamda yeterli destek verilen yerler olmadığı için bünyesinde bulunan futbolcu ve teknik ekiplerin ödemelerini beldenin önemli şirketleriyle ihtiyaçları olmadığı halde destek olmak amaçlı sponsor olarak katkı sağlamaktadır. Bunların dışında maddi imkanlar ölçüsünde yönetim kurulunda bulunan arkadaşlarımızın da kısmi de olsa desteklerini alıyoruz.

 

İZAYDAŞ YANIMIZDA

Ama tüm bu desteklere rağmen kulübün ihtiyacı olan rakamlara ulaşmamaktadır. Bulunduğumuz bölge sanayi bölgesi ve büyük firmaların çoğunlukta olduğu ve Alikahyaspor dışında profesyonel kulüplere verilen desteğin %1 bile yapılmadığı, bu durumda Alikahyaspor’a sahip çıkmak adına sponsorluk anlaşması uzun süredir yapılan İZAYDAŞ Her yıl olduğu gibi yeni sezonda yanımızda olarak maddi yükümüzün büyük bir kısmını karşılamaktadır.

 

YENİ ÇÖP DÖKME TESİSİ

Kulübümüzün sponsorluğunu üstlendiği için İZAYDAŞ mücadelemizden vazgeçmiş değiliz ve verdiğimiz mücadelenin de karşılığını yapılan çalışmalar ve görüşmelerimiz sonucunda, yeni çöp dökme tesisinin birçok resmi işlemleri nihayete ulaşmış durumda. İmar durumu, ÇED raporu ve teknik tüm konular bitmiş durumda önümüzdeki aylarda ihale aşamasına gelecek ve gerekli tesis yapımı başlanacak.

 

İKİ ÇİFT SÖZÜMÜZ VAR

Geçmiş dönemde bizim verdiğimiz mücadeleyi ve eleştirilerimizi bugün “Siz de aynı şeyleri yapıyorsunuz” diyenlere iki çift sözümüz var. Biz verdiğimiz mücadeleyi kazandık! Hem Alikahyaspor’u şampiyon yaptık hem de İZAYDAŞ mücadelesini kazandık. Tüm bu gelişmeler sonucunda mücadelemizin sonuna kadar arkasındayız, olumsuz oluşabilecek tüm aksiliklerle ilgili kamuoyuyla bilgi paylaşımına devam edeceğiz.

 

MALİYETLER 3 KATINA ÇIKTI

Ayrıca İZAYDAŞ dışında bu bölgede faaliyet gösteren uluslararası holding yönetimleriyle de sponsorluk görüşmelerimiz devam etmektedir. Malum pandemi sürecinde ve sonrasında yaşanan ekonomik dalgalanmalar nedeni ile her konuda olduğu gibi kulüp maliyetleri de nerdeyse 3 katına çıkmış durumda.

 

SAMİMİ DEĞİLLER

Maliyet artışları bizleri de etkilediği için daha çok sponsor ve şirketlerin desteğine ihtiyacımız oluşmuştur. Kulübümüze hiçbir katkı sağlamayıp ne maddi ne de manevi desteğini vermeyenlerin aldığımız kararlar noktasında eleştirilerini samimi bulmamaktayız. Koşullar ne olursa olsun Alikahyaspor mücadelemiz devam edecektir.

 

# ihale, Amatör

30 Eyl 2022 - 15:50 - Spor

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